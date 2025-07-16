Microsoft заменит 200 уволенных сотрудников на созданный ими же ИИ

Корпорация Microsoft намерена сократить около 200 сотрудников в подразделении King, известной по популярной мобильной игре Candy Crush, сообщает издание Wccftech.
Вместо уволенных работников будет использоваться искусственный интеллект, в разработке которого они сами же и участвовали.
По данным источника, больше всего сокращения затронут отделы дизайна уровней и копирайтинга. Задачи этих направлений теперь могут выполняться ИИ-инструментами, созданными теми же сотрудниками. Отмечается, что новые технологии оказались эффективнее людей в выполнении ряда ключевых функций.
Это решение стало неожиданным поворотом, ведь ещё год назад представители King на конференции GDC 2024 заявляли, что искусственный интеллект будет лишь помощником для разработчиков, помогающим избавиться от рутины и высвободить время для творческой работы. Теперь же ИИ полностью заменяет целые группы специалистов.
Внутреннее письмо руководства, направленное сотрудникам, объясняет увольнения стремлением к «возвращению бизнеса к росту» и оптимизации для меньшего количества менеджеров, совещаний и бюрократии.
Издание также указывает, что под сокращение могут попасть те сотрудники, которые ранее открыто критиковали решения руководства. По некоторым оценкам, число уволенных может превысить 200 человек и затронуть команды, работающие над проектами Candy Crush и Farm Heroes Saga, в офисах компании в Лондоне, Барселоне, Стокгольме и Берлине.
Один из источников назвал происходящее «абсолютно отвратительным», особенно на фоне хороших финансовых результатов компании. По его словам, мотивом для массовых увольнений стала не нехватка ресурсов, а погоня за прибылью и внутренней эффективностью.
Ранее американский бизнесмен Илон Маск заявил, что искусственный интеллект в ближайшие два года сможет превзойти любого человека вне зависимости от области знаний.