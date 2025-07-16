Microsoft заменит 200 уволенных сотрудников на созданный ими же ИИ

Это решение стало неожиданным поворотом, ведь ещё год назад представители King на конференции GDC 2024 заявляли, что искусственный интеллект будет лишь помощником для разработчиков, помогающим избавиться от рутины и высвободить время для творческой работы. Теперь же ИИ полностью заменяет целые группы специалистов.