Погода позволила экспедиции АПУ высадиться в заливе Иванова на Новой Земле

«У нас вторая высадка Арктического плавучего университета 2025 года в заливе Иванова, это северо-западная часть Северного острова Новой Земли. В целом мы сейчас пользуемся довольно редким для этого региона окном погоды, когда можно осуществлять высадки на лодках, и надеемся в течение ближайших трех дней, помимо Русской Гавани, залива Иванова, сделать еще две высадки в данном регионе», — сказал Сабуров с борта научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов».