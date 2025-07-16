Итальянский министр извинился за поведение жены-украинки в аэропорту

Министр по делам предприятий и продукции «Сделано в Италии» Адольфо Урсо извинился за поведение своей супруги-украинки Ольги Сохненко, которая прошла без очереди во время сдачи багажа в римском аэропорту Фьюмичино. Об этом сообщила газета Repubblica.
О произошедшем стало известно благодаря актеру Луке Дзингаретти: он опубликовал видео из терминала вылета. По словам артиста, супруга одного из политиков обошла всех пассажиров, а ее охрана при этом просила всех расступиться. Позднее выяснилась личность женщины.
— По многим причинам я никогда не выставлял жену напоказ. Я сопровождал своего семилетнего сына и жену в аэропорт, прежде чем отправиться в министерство. Оценка условий безопасности — это задача охраны. Я сожалею, если это доставило неудобство другим. Это не в моем стиле, как знают те, кто со мной знаком, — пояснил Урсо.
Политик выразил сожаление в связи со случившимся, объяснив, что ничего не заметил. По его словам, в тот момент он нес чемодан жены и разговаривал по телефону, передает РИА Новости.
19 октября 2024 года в СМИ появилась информация о том, что в одном из киевских кафе украинка устроила скандал после того, как люди за соседним столиком начали разговаривать на русском языке. Она в резкой форме заявила, что в стране «все плохо» якобы из-за того, что многие местные жители продолжают говорить на русском языке.