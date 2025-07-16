Итальянский министр извинился за поведение жены-украинки в аэропорту

— По многим причинам я никогда не выставлял жену напоказ. Я сопровождал своего семилетнего сына и жену в аэропорт, прежде чем отправиться в министерство. Оценка условий безопасности — это задача охраны. Я сожалею, если это доставило неудобство другим. Это не в моем стиле, как знают те, кто со мной знаком, — пояснил Урсо.