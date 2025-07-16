Усилила охрану и пытается молодиться: прохожие заметили в Юрмале напуганную Аллу Пугачёву

Сбежавшую из России, предварительно покрыв всех её граждан последними словами, Аллу Пугачёву заметили на отдыхе в Юрмале. Традиционное место расслабления бывшей примадонны, похоже, больше не дарит ей ощущение комфорта и безопасности. Потому что певица выглядела нервной, а сопровождали её сразу два охранника вместо обычного одного.
Как сообщает портал «7 дней», Пугачёву заметили случайные поклонники, которые тоже отдыхали в Юрмале и попросили певицу сфотографироваться. На удивление, та не отказала. Наряжена Пугачёва была в молодёжную кофту, джинсы, и даже макияж нанесла парадный.
Отдыхает Пугачёва, стандартно, на вилле «Марта», где месяц стоит около 100 тыс. евро. Как отметил продюсер Павел Рудченко, певица не зря усилила охрану, так как она всерьёз опасается за свою безопасность на фоне всех провокационных заявлений, которые она делала в последние годы.
Ранее KP.RU сообщил, что в апреле Пугачёва обратилась к своим врагам, заявив, что они делают её жизнь ярче. И дороже на одного постоянного охранника, судя по всему.