Усилила охрану и пытается молодиться: прохожие заметили в Юрмале напуганную Аллу Пугачёву

Сбежавшую из России, предварительно покрыв всех её граждан последними словами, Аллу Пугачёву заметили на отдыхе в Юрмале. Традиционное место расслабления бывшей примадонны, похоже, больше не дарит ей ощущение комфорта и безопасности. Потому что певица выглядела нервной, а сопровождали её сразу два охранника вместо обычного одного.