Стало известно о многомиллионном наследстве режиссера Юрия Мороза

По данным журналистов, постановщик владел домом в деревне Глушь в Псковской области, куда часто ездил вместе с первой женой Мариной Левтовой. Стоимость дома может доходить до 15 миллионов рублей. Кроме того, в собственности у Мороза был и коттедж в Подмосковье с большим участком. По оценкам экспертов, жилье стоит около 50 миллионов рублей, говорится в материале.