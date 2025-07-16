Стало известно о многомиллионном наследстве режиссера Юрия Мороза

Покойный режиссер Юрий Мороз оставил наследство более чем на 65 миллионов рублей. Об этом в среду, 16 июля, сообщил Aif.ru.
По данным журналистов, постановщик владел домом в деревне Глушь в Псковской области, куда часто ездил вместе с первой женой Мариной Левтовой. Стоимость дома может доходить до 15 миллионов рублей. Кроме того, в собственности у Мороза был и коттедж в Подмосковье с большим участком. По оценкам экспертов, жилье стоит около 50 миллионов рублей, говорится в материале.
Юрия Мороза не стало 14 июля. Причиной смерти режиссера стал рак поджелудочной железы — постановщик два года боролся с онкологией. Подруга семьи, актриса Екатерина Кожевникова сообщила, что режиссер умер спокойно в кругу семьи. Наследниками Мороза станут его жена и две дочери. Глава центра правопорядка в Москве Александр Хаминский при этом отметил, что ситуация может измениться, если появятся внебрачные дети.
Церемония прощания с режиссером состоялась утром 16 июля в Большом траурном зале столичной Центральной клинической больницы № 1. Сотрудники ритуальной службы зажигали свечи у портрета Мороза и заносили цветы — корзину цветов от Союза кинематографистов России и букет алых роз от пианиста Ивана Рудина. Мороза похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве.