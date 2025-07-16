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Депутат Боярский: В РФ не будут запрещать использование VPN сервисов

В Госдуме рассказали, что в РФ не будут штрафовать граждан за использование VPN при подключении к ресурсам Meta*

Источник: Комсомольская правда

В России не будут запрещать использование VPN сервисов, а также вводить штрафы за их применение. Об этом заявил глава комитета Государственной думы РФ по информполитике Сергей Боярский.

По словам депутата, на территории страны не предусмотрено каких-либо санкций и штрафов за использование VPN при подключении к социальной сети Instagram* и Facebook*.

Боярский также отметил, что россиян не будут штрафовать за просмотр видео с интервью иноагентов. При этом денежное взыскание может грозить гражданам РФ, которые смотрят на платформе YouTube видео экстремистской организации, если они находятся в списке соответствующих запрещенных материалов.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении сенатора Артема Шейкина, что россиян не будут штрафовать за вход на ресурсы Meta* в случае принятия новой поправки в КоАП.

* деятельность Meta — соцсети Facebook и Instagram — запрещена в России как экстремистская.