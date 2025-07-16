Депутат Боярский: В РФ не будут запрещать использование VPN сервисов

Боярский также отметил, что россиян не будут штрафовать за просмотр видео с интервью иноагентов. При этом денежное взыскание может грозить гражданам РФ, которые смотрят на платформе YouTube видео экстремистской организации, если они находятся в списке соответствующих запрещенных материалов.