Депутат Боярский: В РФ не будут запрещать использование VPN сервисов

В России не будут запрещать использование VPN сервисов, а также вводить штрафы за их применение. Об этом заявил глава комитета Государственной думы РФ по информполитике Сергей Боярский.
По словам депутата, на территории страны не предусмотрено каких-либо санкций и штрафов за использование VPN при подключении к социальной сети Instagram* и Facebook*.
Боярский также отметил, что россиян не будут штрафовать за просмотр видео с интервью иноагентов. При этом денежное взыскание может грозить гражданам РФ, которые смотрят на платформе YouTube видео экстремистской организации, если они находятся в списке соответствующих запрещенных материалов.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении сенатора Артема Шейкина, что россиян не будут штрафовать за вход на ресурсы Meta* в случае принятия новой поправки в КоАП.
* деятельность Meta — соцсети Facebook и Instagram — запрещена в России как экстремистская.