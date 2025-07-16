Ричмонд
+32°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названа опасность ягод, собранных у дороги

Биотехнолог Золотарева: ягоды, собранные у дороги, могут содержать свинец.

Источник: Комсомольская правда

Собирать ягоды у дороги — значит серьезно рисковать здоровьем, ведь употребление таких плодов может грозить отравлением из-за высокого содержания тяжелых металлов. Об этом предупредила в беседе с «Газетой.Ru» фармацевт, старший преподаватель кафедры биотехнологии Мария Золотарева.

— В ягодах, собранных у дороги, обнаруживается превышение уровня предельно допустимой концентрации свинца, — сказала эксперт.

Специалист добавила, что также высок риск подхватить паразитов, ведь низкорослые растения могут быть загрязнены яйцами аскаридой и власоглавом. Особенно рискуют те, кто едят угощения прямо с куста.

При выборе фруктов, овощей и ягод, особенно на улице, следует обращать внимание на место торговли. Стационарные торговые точки предпочтительнее стихийных рынков у дорог, передает 360.ru. Продукция в магазинах обычно сопровождается необходимыми документами и маркировкой.

Ранее телеканал «Царьград» рассказал, что напоминающие чернику ягоды вороньего глаза могут вызывать поражение сердечно-сосудистой системы и рвоту, а пять ягод Дафны приводят к отравлению. Большее их количество и вовсе ведет к летальному исходу.