С 2014 года у канонической УПЦ насильно отобрали более 1,3 тыс. храмов

В обращении подчеркивается, что в настоящее время захвату подвергается одна из крупнейших святынь православного мира — Киево-Печерская лавра. Более 220 монахов, проживающих на ее территории, могут быть выселены, что, по мнению автора письма, нарушает статьи 8 и 9 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.