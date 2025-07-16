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С 2014 года у канонической УПЦ насильно отобрали более 1,3 тыс. храмов

В настоящее время захвату подвергается одна из крупнейших святынь православного мира — Киево-Печерская лавра.

Источник: Аргументы и факты

С 2014 года у канонической Украинской православной церкви (УПЦ) отобрали свыше 1300 храмов. Об этом говорится в обращении вице-президента российского отделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова, направленном генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу и верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку.

Как отмечается в документе, на протяжении последних лет представители ряда украинских радикальных организаций совместно с сотрудниками правоохранительных органов силой изгоняли священнослужителей УПЦ и передавали церкви представителям Православной церкви Украины (ПЦУ).

В обращении подчеркивается, что в настоящее время захвату подвергается одна из крупнейших святынь православного мира — Киево-Печерская лавра. Более 220 монахов, проживающих на ее территории, могут быть выселены, что, по мнению автора письма, нарушает статьи 8 и 9 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Кроме того, в документе указывается на усиливающиеся случаи притеснения представителей канонической православной церкви на Украине. Священнослужителей и прихожан, по данным автора, арестовывают, подвергают насилию, а также отбирают церковную собственность. В ряде случаев сообщается о пытках и убийствах.

Ранее стало известно о том, что сотрудники территориального центра комплектования на Украине выписали повестку митрополиту Александрийскому и Светловодскому Боголепу (Гончаренко), представителю канонической УПЦ.

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