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IFAB может ввести новые правила в футбол

Международный совет футбольных ассоциаций планирует расширить полномочия системы VAR, а также внести изменения в правила исполнения пенальти.

Источник: Аргументы и факты

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) планирует расширить полномочия системы VAR, а также внести изменения в правила исполнения пенальти. Соответствующей информацией делится издание The Times.

Так, в IFAB рассматривают возможность внедрение правила, согласно которому видеоассистентам арбитров позволят вмешиваться в эпизоды со вторыми желтыми карточками и ошибочно назначенными угловыми, используя для этого возможности VAR.

Авторы нововведения считают, что у VAR должно быть право на вмешательство в эпизоды со вторыми желтыми карточками, так как удаления игроков могут повлиять на исходы матчей.

Кроме того, IFAB хочет предложить вариант исполнения пенальти, при котором у атакующей команды не будет права на добивание после того, как вратарь отразит удар. В таком случае, как отмечается в статье, эпизод будет считаться завершенным.

Ранее сообщалось, что ФИФА отдала президенту США Дональду Трампу оригинальный трофей Клубного чемпионата мира по футболу 2025 года.

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