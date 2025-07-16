В России предложили сделать бесплатным питание для школьников всех возрастов

Российских школьников всех возрастов предложили обеспечить бесплатным питанием в столовых. Такое решение избавило бы детей от необходимости перекусывать фастфудом, рассказал «Газете.Ru» депутат Госдумы Леонид Слуцкий.
— Дети первому и второму блюдам зачастую предпочитают сосиску в тесте, чипсы, газировки и шоколадки. Подобная диета портит здоровье. Поэтому ЛДПР предлагает обеспечить школьников 5−11 классов бесплатным одноразовым горячим питанием, — сказал депутат.
Слуцкий добавил, что, по ему мнению, полноценное питание в школе, поможет детям не только вырасти здоровыми, но и повысить успеваемость.
Ранее Госдума предложила Минпросвещения России запретить продажу газировки, чипсов и сладостей с трансжирами в буфетах и автоматах на территориях образовательных организаций, сообщил RT.
Тем временем российские общественники предложили ввести налог на продукты с высоким содержанием сахара и трансжиров, считая, что инициатива поможет улучшить здоровье российской молодежи, передает «Москва 24».