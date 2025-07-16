Ричмонд
+32°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России предложили сделать бесплатным питание для школьников всех возрастов

Депутат Слуцкий: бесплатное питание снизит тягу школьников к фастфуду.

Источник: Комсомольская правда

Российских школьников всех возрастов предложили обеспечить бесплатным питанием в столовых. Такое решение избавило бы детей от необходимости перекусывать фастфудом, рассказал «Газете.Ru» депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

— Дети первому и второму блюдам зачастую предпочитают сосиску в тесте, чипсы, газировки и шоколадки. Подобная диета портит здоровье. Поэтому ЛДПР предлагает обеспечить школьников 5−11 классов бесплатным одноразовым горячим питанием, — сказал депутат.

Слуцкий добавил, что, по ему мнению, полноценное питание в школе, поможет детям не только вырасти здоровыми, но и повысить успеваемость.

Ранее Госдума предложила Минпросвещения России запретить продажу газировки, чипсов и сладостей с трансжирами в буфетах и автоматах на территориях образовательных организаций, сообщил RT.

Тем временем российские общественники предложили ввести налог на продукты с высоким содержанием сахара и трансжиров, считая, что инициатива поможет улучшить здоровье российской молодежи, передает «Москва 24».

Узнать больше по теме
Леонид Слуцкий: биография, политическая карьера и интересные факты
Скандальный политик, бизнесмен, лидер ЛДПР и кандидат в президенты России. Деятельность Леонида Слуцкого насчитывает десятилетия работы в Госдуме и на международной арене. Рассказываем о его пути, ключевых достижениях и любопытных фактах из жизни.
Читать дальше