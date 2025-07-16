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Симоньян раскритиковала законопроект о штрафах за поиск экстремистского контента

Журналисты не смогут полноценно заниматься расследованием деятельности экстремистских объединений в случае принятия поправок о штрафах за намеренный поиск запрещенных материалов в Сети. Об этом в среду, 16 июля, заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Журналисты не смогут полноценно заниматься расследованием деятельности экстремистских объединений в случае принятия поправок о штрафах за намеренный поиск запрещенных материалов в Сети. Об этом в среду, 16 июля, заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Журналистка поинтересовалась у авторов инициативы, как ее коллеги будут «клеймить позором» организации, например «Фонд борьбы с коррупцией»*, если их материалы будет запрещено читать.

— Надеюсь, будут поправки, — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Главный разработчик сайта kremlin.ru, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер выразил мнение, что даже при получении полного доступа к устройству человека доказать, что тот искал экстремистскую информацию целенаправленно, а не случайно открыл ссылку, почти невозможно.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике Антон Горелкин также заявил, что граждане России смогут беспрепятственно использовать VPN-сервисы в любых законных целях. «Вечерняя Москва» узнала у юриста Елены Рудаковой, что известно о новом законе и как не получить штраф.

*Признан экстремистской организацией, иноагентом и запрещен в России.

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