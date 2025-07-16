Симоньян раскритиковала законопроект о штрафах за поиск экстремистского контента

Главный разработчик сайта kremlin.ru, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер выразил мнение, что даже при получении полного доступа к устройству человека доказать, что тот искал экстремистскую информацию целенаправленно, а не случайно открыл ссылку, почти невозможно.