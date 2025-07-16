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Семья как национальный приоритет: Артём Здунов провёл заседание экспертного состава комиссии Госсовета

16 июля в Москве под председательством Главы Мордовии Артёма Здунова состоялось первое заседание обновлённого экспертного состава комиссии Госсовета РФ по направлению «Семья».

Открывая заседание, Артём Здунов обозначил ключевые задачи комиссии, ее работа направлена на реализацию национальных целей, поставленных Президентом России. Главные приоритеты — укрепление института семьи, повышение её социального статуса и улучшение демографических показателей. В фокусе обсуждения оказались вопросы доступности жилья, создания семейной инфраструктуры, разработки новых мер поддержки для молодых и многодетных семей.

«Считаю, что сформированный экспертный состав комиссии позволяет обеспечить необходимый уровень профессиональных компетенций, надежную обратную связь», — подчеркнул Здунов. В рамках комиссии создано семь рабочих групп, охватывающих все аспекты семейной политики — от продвижения традиционных ценностей до охраны репродуктивного здоровья.

Глава Мордовии особо отметил: «Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин очень четко обозначил нам вызовы и задачи в сфере демографии, их стратегическую значимость и приоритетные решения. Эти задачи требуют сплочения общества, мобилизации ресурсов и вовлечения в их решение всех уровней власти, всех регионов, муниципалитетов, бизнеса и корпоративного сектора, медицинского, педагогического, научного и экспертного сообщества». По словам Здунова, совместная работа с Администрацией Президента, Правительством РФ и общественными организациями позволит обеспечить устойчивый демографический рост.

На заседании были представлены аналитические данные о текущей демографической ситуации и мерах поддержки многодетных семей. Как показал опрос, 49% россиян сегодня рассматривают возможность создания многодетной семьи — этот показатель заметно вырос в последние годы.

Подводя итоги, Артём Здунов поручил рабочим группам провести комплексный мониторинг существующих мер поддержки: «Определим, что работает, а что требует изменений». Особое внимание будет уделено информационной работе по популяризации традиционных семейных ценностей с привлечением медиа и известных персон.

Напомним, что Артём Здунов был назначен руководителем комиссии Госсовета РФ по направлению «Семья» указом Президента России в апреле 2025 года.