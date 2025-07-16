Семья как национальный приоритет: Артём Здунов провёл заседание экспертного состава комиссии Госсовета

Открывая заседание, Артём Здунов обозначил ключевые задачи комиссии, ее работа направлена на реализацию национальных целей, поставленных Президентом России. Главные приоритеты — укрепление института семьи, повышение её социального статуса и улучшение демографических показателей. В фокусе обсуждения оказались вопросы доступности жилья, создания семейной инфраструктуры, разработки новых мер поддержки для молодых и многодетных семей.
«Считаю, что сформированный экспертный состав комиссии позволяет обеспечить необходимый уровень профессиональных компетенций, надежную обратную связь», — подчеркнул Здунов. В рамках комиссии создано семь рабочих групп, охватывающих все аспекты семейной политики — от продвижения традиционных ценностей до охраны репродуктивного здоровья.
Глава Мордовии особо отметил: «Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин очень четко обозначил нам вызовы и задачи в сфере демографии, их стратегическую значимость и приоритетные решения. Эти задачи требуют сплочения общества, мобилизации ресурсов и вовлечения в их решение всех уровней власти, всех регионов, муниципалитетов, бизнеса и корпоративного сектора, медицинского, педагогического, научного и экспертного сообщества». По словам Здунова, совместная работа с Администрацией Президента, Правительством РФ и общественными организациями позволит обеспечить устойчивый демографический рост.
На заседании были представлены аналитические данные о текущей демографической ситуации и мерах поддержки многодетных семей. Как показал опрос, 49% россиян сегодня рассматривают возможность создания многодетной семьи — этот показатель заметно вырос в последние годы.
Подводя итоги, Артём Здунов поручил рабочим группам провести комплексный мониторинг существующих мер поддержки: «Определим, что работает, а что требует изменений». Особое внимание будет уделено информационной работе по популяризации традиционных семейных ценностей с привлечением медиа и известных персон.
Напомним, что Артём Здунов был назначен руководителем комиссии Госсовета РФ по направлению «Семья» указом Президента России в апреле 2025 года.