Семья как национальный приоритет: Артём Здунов провёл заседание экспертного состава комиссии Госсовета

Глава Мордовии особо отметил: «Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин очень четко обозначил нам вызовы и задачи в сфере демографии, их стратегическую значимость и приоритетные решения. Эти задачи требуют сплочения общества, мобилизации ресурсов и вовлечения в их решение всех уровней власти, всех регионов, муниципалитетов, бизнеса и корпоративного сектора, медицинского, педагогического, научного и экспертного сообщества». По словам Здунова, совместная работа с Администрацией Президента, Правительством РФ и общественными организациями позволит обеспечить устойчивый демографический рост.