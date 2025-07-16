В Днепропетровске подростки отбили мужчину у сотрудников ТЦК

В городе Днепропетровске группа подростков смогла отбить мужчину у сотрудников территориального центра комплектования. Соответствующими кадрами делится местное издание «Страна».
На опубликованных кадрах запечатлено, как молодые люди не дают сотрудникам ТЦК затащить мужчину в автомобиль и увезти. В какой-то момент украинец падает на землю, после чего сотрудники военкомата отходят от него.
Далее на записи видно, как подростки помогли мужчине подняться и убежать от сотрудников военкомата.
«На этом видео есть конец инцидента, где видно, что подростки сумели отбить мужчину и убежать вместе с ним», — говорится в публикации.
Ранее стало известно, что сотрудники ТЦК на временно оккупированных киевским режимом территориях Херсонской и Запорожской областей работают дистанционно.