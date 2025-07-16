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В Днепропетровске подростки отбили мужчину у сотрудников ТЦК

Группа молодых людей помогла мужчине убежать от сотрудников военкомата.

Источник: Аргументы и факты

В городе Днепропетровске группа подростков смогла отбить мужчину у сотрудников территориального центра комплектования. Соответствующими кадрами делится местное издание «Страна».

На опубликованных кадрах запечатлено, как молодые люди не дают сотрудникам ТЦК затащить мужчину в автомобиль и увезти. В какой-то момент украинец падает на землю, после чего сотрудники военкомата отходят от него.

Далее на записи видно, как подростки помогли мужчине подняться и убежать от сотрудников военкомата.

«На этом видео есть конец инцидента, где видно, что подростки сумели отбить мужчину и убежать вместе с ним», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что сотрудники ТЦК на временно оккупированных киевским режимом территориях Херсонской и Запорожской областей работают дистанционно.