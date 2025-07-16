Россиян призвали отказаться от педикюра перед отпуском: вот в чем причина

Ранее RT сообщил, что услуги по маникюру и педикюру, связанные с повреждением целостности кожных покровов, также представляют опасность — есть риск заражения во время процедуры и после нее бактериальными, вирусными и грибковыми инфекциями, в том числе такими, как гепатит В и С и даже ВИЧ.