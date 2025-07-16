Россиян призвали отказаться от педикюра перед отпуском: вот в чем причина

Перед поездкой в отпуск лучше отказаться от педикюра, особенно если планируете проводить время на пляже. Дело в том, что кожа ног после педикюра становится уязвимой перед инфекциями, об этом предупредила в беседе с изданием «Газета.Ru» врач-подолог Елена Погорелова.
— После педикюра кожа стоп более уязвима к воздействию солнца, песка и соленой воды, которые могут вызвать сухость, шелушение и даже трещины. Кроме того, после педикюра кожа на ногах становится более тонкой и нежной, что может привести к повышенному риску раздражения и инфекций, — считает доктор.
Медик добавила, что обработка стоп делает кожу чувствительной, а горячие песок и камень могут причинить боль ногам. Поэтому все необходимые процедуры рекомендуется выполнять за 7−10 дней до отпуска.
По данным телеканала «Царьград», кислотные маски в форме носочков для педикюра и агрессивные терки опасны для стоп, так как травмируют кожу.
Ранее RT сообщил, что услуги по маникюру и педикюру, связанные с повреждением целостности кожных покровов, также представляют опасность — есть риск заражения во время процедуры и после нее бактериальными, вирусными и грибковыми инфекциями, в том числе такими, как гепатит В и С и даже ВИЧ.