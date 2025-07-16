Стало известно, на сколько подорожали квартиры в Москве с начала года

Ранее 360.ru сообщил, что с начала 2025 года стоимость квартир в российских новостройках увеличилась в среднем на 7—9%, а на вторичном рынке — на 4—6%. Эксперты отмечают, что по сравнению с показателями прошлого года рост цен на недвижимость в стране замедлился.