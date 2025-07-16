Стало известно, на сколько подорожали квартиры в Москве с начала года

Цены на квартиры в Москве продолжают расти — речь идет про столичные новостройки, где стоимость квадратного метра значительно увеличилась с января 2025 года. Об этом заявил в разговоре с корреспондентом издания «Газета.Ru» специалист в сфере недвижимости Руслан Сырцов.
— С начала 2025 года средняя цена квадратного метра московских новостроек выросла более чем на 13%, — приводит издание слова эксперта.
Риелтор уточнил, что частично это связано с тем, что на данный момент на рынке больше стали строить жилье бизнес- и элит-класса. Однако, следует учитывать и отсутствие значительных скидок от застройщиков, уверен специалист.
Ранее 360.ru сообщил, что с начала 2025 года стоимость квартир в российских новостройках увеличилась в среднем на 7—9%, а на вторичном рынке — на 4—6%. Эксперты отмечают, что по сравнению с показателями прошлого года рост цен на недвижимость в стране замедлился.
Ключевым фактором для дальнейшей ценовой динамики будут действия ЦБ. В случае, если до конца года существенного снижения ключевой ставки не будет, рост цен на первичку по итогам 2025 года будет в пределах 10%, передает RT.