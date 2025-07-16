В компании Zielinski & Rozen опровергли информацию о поддержке ВСУ

«Наша компания не имеет отношения к событиям, описанным в спорных публикациях, не оказывает и никогда не оказывала поддержку ВСУ, не поставляет им какую-либо продукцию. На фотографиях в распространяемых публикациях изображена контрафактная продукция», — говорится в сообщение.