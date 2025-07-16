В компании Zielinski & Rozen опровергли информацию о поддержке ВСУ

Zielinski & Rozen не оказывает помощь Вооруженным силам Украины и не поставляет им продукцию бренда, а парфюмерия на фото, которые распространяют СМИ, является контрафактной, говорится в заявлении сайте компании.
«Наша компания не имеет отношения к событиям, описанным в спорных публикациях, не оказывает и никогда не оказывала поддержку ВСУ, не поставляет им какую-либо продукцию. На фотографиях в распространяемых публикациях изображена контрафактная продукция», — говорится в сообщение.
В компании не исключили, что распространяемая в СМИ ложная информация о бренде стала следствием борьбы Zielinski & Rozen с распространителями контрафактной продукции.
«Направлены требования в средства массовой информации, которые распространили ложную информацию о публикации опровержений, а также направлены обращения в правоохранительные органы», — рассказали в компании.
Ранее сообщалось, что компании Chanel и Rolex могут вернуться на российский рынок, они зарегистрировали до 2034 года свои товарные знаки в Роспатенте.