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В компании Zielinski & Rozen опровергли информацию о поддержке ВСУ

Парфюмерия на распространяемых фото является контрафактной, заявили представители бренда.

Источник: Аргументы и факты

Zielinski & Rozen не оказывает помощь Вооруженным силам Украины и не поставляет им продукцию бренда, а парфюмерия на фото, которые распространяют СМИ, является контрафактной, говорится в заявлении сайте компании.

«Наша компания не имеет отношения к событиям, описанным в спорных публикациях, не оказывает и никогда не оказывала поддержку ВСУ, не поставляет им какую-либо продукцию. На фотографиях в распространяемых публикациях изображена контрафактная продукция», — говорится в сообщение.

В компании не исключили, что распространяемая в СМИ ложная информация о бренде стала следствием борьбы Zielinski & Rozen с распространителями контрафактной продукции.

«Направлены требования в средства массовой информации, которые распространили ложную информацию о публикации опровержений, а также направлены обращения в правоохранительные органы», — рассказали в компании.

Ранее сообщалось, что компании Chanel и Rolex могут вернуться на российский рынок, они зарегистрировали до 2034 года свои товарные знаки в Роспатенте.