Где и какие грибы безопасно собирать: советы эксперта

Отправляясь на тихую охоту, важно помнить, что далеко не все грибы можно и нужно употреблять в пищу. И речь не идет о ядовитых поганках — дело в том, что сбор даже съедобных грибов в близ дорог или заводов может грозить отравлением, об этом сообщила «Газете.Ru» доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Полина Кулач.