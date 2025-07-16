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Где и какие грибы безопасно собирать: советы эксперта

Биолог Кулач посоветовала собирать грибы только на поляне и без насекомых.

Источник: Комсомольская правда

Отправляясь на тихую охоту, важно помнить, что далеко не все грибы можно и нужно употреблять в пищу. И речь не идет о ядовитых поганках — дело в том, что сбор даже съедобных грибов в близ дорог или заводов может грозить отравлением, об этом сообщила «Газете.Ru» доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Полина Кулач.

— Не собирайте грибы в загрязненных районах (возле дорог, заводов) — они накапливают тяжелые металлы. Грибы необходимо выбирать уже на поляне: срезать грибы с сохраненной шляпкой, мякотью и ножкой, — сообщила эксперт.

Специалист уточнила, что если личинки съели большую часть мякоти, то внутри гриба присутствуют отходы их жизнедеятельности, на которых размножаются плесень и бактерии. А значит, употреблять в пищу даже сохраненную часть гриба точно не стоит.

По данным RT, грибы обладают мощной впитывающей способностью, они крайне чувствительны к удобрениям и химикатам, поэтому употребление грибов с приусадебного участка может нанести серьёзный вред здоровью.

Ранее телеканал «Царьград» предупредил, что сбор грибов, занесенных в Красную книгу, запрещен на территории России с октября в 2023 году. Всего в списке около 40 видов, среди них трюфель летний, мухомор крошащийся, вёшенка небродийская, опёнок чеканный и другие.