Стало известно, сколько россиян заботятся о своем здоровье

Почти половина опрошенных россиян заявили, что регулярно уделяют время своему здоровью, как физическому, так и психологическому. К такому выводу пришли аналитики в ходе исследования, результаты которого опубликовало издание «Газета.Ru».
— 48% россиян регулярно уделяют внимание своему физическому и ментальному здоровью. 32% делают это время от времени, еще 13% — редко, а 7% совсем не уделяют внимание, — говорится в опубликованном сообщении.
Уточняется, что ради физического здоровья, большинство готовы отказаться от вредных привычек, следить за питанием и уделять время физической активности. Что касается ментального — россияне чаще всего избегают перегрузок, общаются с близкими и занимаются хобби.
Кстати, по данным RT, почти половина россиян регулярно занимаются спортом дома — несколько раз в неделю. На втором месте посещение фитнес-клубов и тренажёрных залов.
Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что что 59% живущих в России предпочитают посещать врача не чаще одного раза в год. И самая частая причина посещений — хронические заболевания. Реже — обострение сезонных болезней или же профилактика.