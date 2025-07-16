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Стало известно, сколько россиян заботятся о своем здоровье

Почти половина россиян регулярно заботятся о здоровье.

Источник: Комсомольская правда

Почти половина опрошенных россиян заявили, что регулярно уделяют время своему здоровью, как физическому, так и психологическому. К такому выводу пришли аналитики в ходе исследования, результаты которого опубликовало издание «Газета.Ru».

— 48% россиян регулярно уделяют внимание своему физическому и ментальному здоровью. 32% делают это время от времени, еще 13% — редко, а 7% совсем не уделяют внимание, — говорится в опубликованном сообщении.

Уточняется, что ради физического здоровья, большинство готовы отказаться от вредных привычек, следить за питанием и уделять время физической активности. Что касается ментального — россияне чаще всего избегают перегрузок, общаются с близкими и занимаются хобби.

Кстати, по данным RT, почти половина россиян регулярно занимаются спортом дома — несколько раз в неделю. На втором месте посещение фитнес-клубов и тренажёрных залов.

Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что что 59% живущих в России предпочитают посещать врача не чаще одного раза в год. И самая частая причина посещений — хронические заболевания. Реже — обострение сезонных болезней или же профилактика.