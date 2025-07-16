В Белоруссии отключили от сети второй энергоблок БелАЭС

В Республике Беларусь отключили от сети второй энергоблок БелАЭС. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики страны.
«16 июля 2025 года второй энергоблок БелАЭС действием персонала отключен от сети», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящий момент на атомной электростанции проводится диагностика на фоне отключения АЭС от сети. В Минэнерго Белоруссии также заявили, что причиной отсоединения стало срабатывание сигнализации на объекте, которая сообщила об отклонении в работе системы охлаждения генератора.
По словам представителей ведомства, ситуация является штатной, угрозы для безопасной эксплуатации БелАЭС также отсутствуют. Электроснабжение потребителей в республике также не прерывалось.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении «Росатома», что у России и Белоруссии нет нерешенных вопросов касательно проекта БелАЭС.