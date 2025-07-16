В Белоруссии отключили от сети второй энергоблок БелАЭС

Отмечается, что в настоящий момент на атомной электростанции проводится диагностика на фоне отключения АЭС от сети. В Минэнерго Белоруссии также заявили, что причиной отсоединения стало срабатывание сигнализации на объекте, которая сообщила об отклонении в работе системы охлаждения генератора.