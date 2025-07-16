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В Белоруссии отключили от сети второй энергоблок БелАЭС

В Минэнерго Белоруссии заявили, что причиной отключения от сети энергоблока БелАЭС стал сигнал о нарушении в работе системы охлаждения.

Источник: Комсомольская правда

В Республике Беларусь отключили от сети второй энергоблок БелАЭС. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики страны.

«16 июля 2025 года второй энергоблок БелАЭС действием персонала отключен от сети», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящий момент на атомной электростанции проводится диагностика на фоне отключения АЭС от сети. В Минэнерго Белоруссии также заявили, что причиной отсоединения стало срабатывание сигнализации на объекте, которая сообщила об отклонении в работе системы охлаждения генератора.

По словам представителей ведомства, ситуация является штатной, угрозы для безопасной эксплуатации БелАЭС также отсутствуют. Электроснабжение потребителей в республике также не прерывалось.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении «Росатома», что у России и Белоруссии нет нерешенных вопросов касательно проекта БелАЭС.