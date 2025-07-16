Врач раскрыла опасные последствия заедания стресса

Привычка заедать стресс, особенно вредной пищей, может привести к расстройству пищевого поведения, об этом заявила в разговоре с корреспондентом «РИАМО» врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
— Сладости могут временно замаскировать симптомы стресса: глюкоза способствует выбросу серотонина и дофамина. Но это опасный путь, он ведет к расстройствам пищевого поведения, — объяснила специалист.
Доктор уточнила, что тревога возвращается после еды, а к ней добавляется чувство вины и недовольство собой. Вместо приема пищи она посоветовала снимать стресс с помощью психотерапии или спорта.
Ранее сайт «Страсти» сообщил, что первое, с чем может столкнуться человек, решивший сесть на диету, — это нарушение пищеварения. Быстрое снижение веса может вызвать замедление работы пищеварительной системы, а это приводит к запорам, вздутию живота и дискомфорту. Кроме того, велик риск появления гастрита и язвы.