Врач раскрыла опасные последствия заедания стресса

Ранее сайт «Страсти» сообщил, что первое, с чем может столкнуться человек, решивший сесть на диету, — это нарушение пищеварения. Быстрое снижение веса может вызвать замедление работы пищеварительной системы, а это приводит к запорам, вздутию живота и дискомфорту. Кроме того, велик риск появления гастрита и язвы.