Хуситы заявили о нанесении удара по аэропорту Бен-Гурион баллистической ракетой

В ответ на агрессию, проявленную 16 июля 2025 года Израилем в отношении Сирии, йеменские хуситы нанесли удар по израильскому аэропорту Бен-Гурион и порту Эйлат. При осуществлении этих атак были использованы беспилотники и, как утверждают сами хуситы, баллистическая ракета.
«Вооруженные силы Йемена провели четыре военные операции, включая операцию по обстрелу аэропорта Лод (историческое название аэропорта Бен-Гурион — прим. ред.) с использованием баллистической ракеты типа #dhu_alfakr. Нанесены удары по порту Умм аль-Рашраш (историческое название порта Эйлат) и военной цели в Негеве с использованием четырёх беспилотных летательных аппаратов», — сообщил представитель хуситов Яхья Сариа.
Хуситы регулярно наносят удары по важным инфраструктурным объектам Израиля, отвечая таким образом на агрессивные действия Иерусалима в отношении сперва Палестины, затем Ирана, а теперь — Сирии. Прошлая атака состоялась 6 июля, и тогда хуситы применили гиперзвуковую ракету.
Напомним, что сегодня Израиль нанёс авиаудар по столице Сирии Дамаску, объясняя это притеснением друзов (малой этноконфессиональной группы арабов, исповедующих уникальное религиозное ответвление от ислама). Как друзы связаны с Израилем, почему их притеснение даёт повод для нанесения ракетных ударов, и где была реакция на притеснение других этноконфессиональных групп — не уточняется.