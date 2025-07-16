Хуситы заявили о нанесении удара по аэропорту Бен-Гурион баллистической ракетой

Напомним, что сегодня Израиль нанёс авиаудар по столице Сирии Дамаску, объясняя это притеснением друзов (малой этноконфессиональной группы арабов, исповедующих уникальное религиозное ответвление от ислама). Как друзы связаны с Израилем, почему их притеснение даёт повод для нанесения ракетных ударов, и где была реакция на притеснение других этноконфессиональных групп — не уточняется.