Хуснуллин рассказал о бессветофорном движении от Петербурга до Челябинска

МАГНИТОГОРСК, 16 июл — РИА Новости. Доехать от Санкт-Петербурга до Челябинска теперь можно без единого светофора, дорога составляет 2,5 тысячи километров, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на открытии скоростной трассы М-12.
Президент России Владимир Путин дал старт движению по новому участку скоростной трассы М-12 «Восток» Дюртюли — Ачит, который проходит по территории Башкирии, Пермского края и Свердловской области.
«Сегодняшнее открытие дороги ставит ещё одну серьёзную точку в завершении мощнейшего проекта коридора “Запад-Восток”. С сегодняшнего дня от Санкт-Петербурга до Челябинска у нас 2,5 тысячи километров без единого светофора, освещенные, со связью, заправками, с возможностью быстро приехать», — сказал Хуснуллин.
По его словам, на этом транспортном коридоре находится 1100 опорных населенных пунктов, начиная от крупных агломераций и заканчивая сельской местностью, а вблизи трассы М-12 живет 63 миллиона человек из 14 регионов.
Участок Дюртюли — Ачит — это скоростная четырехполосная автодорога протяженностью 275,3 километра с транспортными развязками. Новая трасса существенно повысит связанность Урала с Поволжьем, сократив время в пути легкового транспорта от Казани до Екатеринбурга более чем на шесть часов, а грузового — более чем на четыре часа. Максимальная разрешенная скорость на автодороге — 110 километров в час для легковых автомобилей и 90 километров в час для грузового транспорта.