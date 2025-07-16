Хуснуллин рассказал о бессветофорном движении от Петербурга до Челябинска

Участок Дюртюли — Ачит — это скоростная четырехполосная автодорога протяженностью 275,3 километра с транспортными развязками. Новая трасса существенно повысит связанность Урала с Поволжьем, сократив время в пути легкового транспорта от Казани до Екатеринбурга более чем на шесть часов, а грузового — более чем на четыре часа. Максимальная разрешенная скорость на автодороге — 110 километров в час для легковых автомобилей и 90 километров в час для грузового транспорта.