Постпред РФ при ООН Небензя назвал неприемлемыми удары Израиля по Сирии

Армия обороны Израиля нанесла ряд ударов по Ирану 16 июля. В результате пострадали и погибли мирные жители. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя дал негативную оценку ударам Израиля.
«Это неприемлемо», — заявил постпред России журналистам.
Отмечается, что Израиль атаковал Дамаск. Удары пришлись по Генеральному штабу армии Сирии и президентскому дворцу. В Соединенных Штатах уже отреагировали на военные действия Израиля. Белый дом обратился к правительству Иерусалима. Американская администрация попросила остановить авиаудары по Сирии.
В МИД России также дали ответ на действия Израиля. Министерство иностранных дел отметило, что сотрудники российского дипломатического ведомства не получили травм в ходе атак на цели в Дамаске.