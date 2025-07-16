Ричмонд
+32°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Постпред РФ при ООН Небензя назвал неприемлемыми удары Израиля по Сирии

Небензя дал негативную оценку ударам Израиля по городам Сирии 16 июля.

Источник: Комсомольская правда

Армия обороны Израиля нанесла ряд ударов по Ирану 16 июля. В результате пострадали и погибли мирные жители. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя дал негативную оценку ударам Израиля.

«Это неприемлемо», — заявил постпред России журналистам.

Отмечается, что Израиль атаковал Дамаск. Удары пришлись по Генеральному штабу армии Сирии и президентскому дворцу. В Соединенных Штатах уже отреагировали на военные действия Израиля. Белый дом обратился к правительству Иерусалима. Американская администрация попросила остановить авиаудары по Сирии.

В МИД России также дали ответ на действия Израиля. Министерство иностранных дел отметило, что сотрудники российского дипломатического ведомства не получили травм в ходе атак на цели в Дамаске.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше