Хакеры требовали громадный выкуп: что известно о кибератаке на алкогольную компанию Novabev Group

В минувший понедельник, 14 июля, алкогольная компания из РФ Novabev Group подверглась кибератаке. В связи с этим, некоторые сервисы и инструменты группы и сети «Винлаб» были недоступны. Как сообщили в пресс-службе компании, злоумышленники даже вышли на связь и стали требовать выкуп.
«Группа подверглась беспрецедентной кибератаке — масштабной и скоординированной акции, осуществленной хакерами. В результате инцидента была временно нарушена работоспособность части IT-инфраструктуры, что отразилось на доступности некоторых сервисов и инструментов группы и сети Винлаб», — рассказывают там.
В настоящее время IT-команда в круглосуточном режиме работает над разрешением ситуации. Подключены также внешние эксперты. Проблемы в работе компании планируется решить в кратчайшие сроки. Известно, что персональные данные клиентов не пострадали, однако расследование продолжается.
«Мы извлечем уроки и усилим защитные механизмы, чтобы минимизировать риски подобных атак в будущем. Приносим извинения нашим клиентам и партнерам за доставленные неудобства и благодарим за поддержку и понимание», — подчеркнули в пресс-службе.
Как KP.RU писал ранее, 15 июля стало известно, что «Винлаб» временно прекратил продажи в магазинах сети и на сайте в связи с техническими неполадками. Представители сети заверили, что специалисты стараются как можно быстрее восстановить полноценное функционирование компании.