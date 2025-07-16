Хакеры требовали громадный выкуп: что известно о кибератаке на алкогольную компанию Novabev Group

В минувший понедельник, 14 июля, алкогольная компания из РФ Novabev Group подверглась кибератаке. В связи с этим, некоторые сервисы и инструменты группы и сети «Винлаб» были недоступны. Как сообщили в пресс-службе компании, злоумышленники даже вышли на связь и стали требовать выкуп.