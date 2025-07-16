Азербайджанского бойца поп-MMA лишили гражданства РФ

Действия спортсмена признали деструктивными для страны.
Азербайджанского бойца поп-ММА Джавида Рзаева лишили российского гражданства. Об этом сообщила пресс-служба управления Федеральной службы безопасности по Саратовской области. Поводом стал скандальный инцидент на турнире в июле 2024 года, когда спортсмен оскорбил своего соперника Артура Кулинского, назвав «русской свиньей».
«Сотрудник ФСБ объявил Рзаеву о лишении гражданства. Его действия (оскорбление оппонента — прим. URA.RU) негативно влияют на политическую и социальную стабильность страны», — на данные службы безопасности ссылается портал «Вечерняя Москва».
После инцидента с Кулинским правоохранители инициировали проверку законности получения Рзаевым гражданства в РФ. Позднее сам спортсмен публично извинился, назвав себя «безмозглым бараном». По данным журналистов, после того как Федерация бокса России пожизненно дисквалифицировала Рзаева, он стал часто становиться участником конфликтов и драк. Эти нарушения привели к тому, что боец получил судебный срок, напоминает RT.