Азербайджанского бойца поп-MMA лишили гражданства РФ

После инцидента с Кулинским правоохранители инициировали проверку законности получения Рзаевым гражданства в РФ. Позднее сам спортсмен публично извинился, назвав себя «безмозглым бараном». По данным журналистов, после того как Федерация бокса России пожизненно дисквалифицировала Рзаева, он стал часто становиться участником конфликтов и драк. Эти нарушения привели к тому, что боец получил судебный срок, напоминает RT.