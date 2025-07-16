В Госдуме посоветовали отключить опцию автовопроизведения в YouTube

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Шанс случайно наткнуться при включенной функции «автовопроизведение» на YouTube-ролики с экстремистским контентом минимален, но такую опцию лучше отключить во избежание потребления нежелательного контента, заявил первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в Telegram-канале.
Депутат отметил, что его подписчиков беспокоит проектируемая норма о штрафах за поиск экстремистского контента и получение к нему доступа. Он привел пример одного из подписчиков, когда автовоспроизведение на YouTube запустило ролик с каналов, которые признаны экстремистскими.
«Опцию автовоспроизведения я уже давно рекомендую всем отключать, это одно из базовых правил цифровой гигиены, которое защитит и вас, и ваших детей от случайного потребления нежелательного контента», — написал он.
Депутат отметил, что если обратиться к тексту законопроекта, там идет речь о вполне конкретных экстремистских материалах из соответствующего списка, который ведет министерство юстиции РФ.
«YouTube-ролики в нем тоже присутствуют, но многие из них или уже удалены с платформы, или заблокированы для показа на территории нашей страны. Шанс наткнуться на них случайно или получить в виде рекомендации от платформы, на мой взгляд, минимальный», — считает парламентарий.
По его словам, если даже произойдет такая ситуация и дело дойдет до суда, стороне обвинения предстоит доказать умысел.
«А именно: подсудимый был осведомлен о том, что материал находится в списке экстремистских, специально его искал в интернете, а чтобы получить к нему доступ, использовал средства обхода блокировок. Так что честным людям можно спать спокойно», — заключил он.