В Госдуме посоветовали отключить опцию автовопроизведения в YouTube

«YouTube-ролики в нем тоже присутствуют, но многие из них или уже удалены с платформы, или заблокированы для показа на территории нашей страны. Шанс наткнуться на них случайно или получить в виде рекомендации от платформы, на мой взгляд, минимальный», — считает парламентарий.