Ричмонд
+32°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме посоветовали отключить опцию автовопроизведения в YouTube

Депутат Горелкин посоветовал отключить опцию автовопроизведения в YouTube.

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Шанс случайно наткнуться при включенной функции «автовопроизведение» на YouTube-ролики с экстремистским контентом минимален, но такую опцию лучше отключить во избежание потребления нежелательного контента, заявил первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в Telegram-канале.

Депутат отметил, что его подписчиков беспокоит проектируемая норма о штрафах за поиск экстремистского контента и получение к нему доступа. Он привел пример одного из подписчиков, когда автовоспроизведение на YouTube запустило ролик с каналов, которые признаны экстремистскими.

«Опцию автовоспроизведения я уже давно рекомендую всем отключать, это одно из базовых правил цифровой гигиены, которое защитит и вас, и ваших детей от случайного потребления нежелательного контента», — написал он.

Депутат отметил, что если обратиться к тексту законопроекта, там идет речь о вполне конкретных экстремистских материалах из соответствующего списка, который ведет министерство юстиции РФ.

«YouTube-ролики в нем тоже присутствуют, но многие из них или уже удалены с платформы, или заблокированы для показа на территории нашей страны. Шанс наткнуться на них случайно или получить в виде рекомендации от платформы, на мой взгляд, минимальный», — считает парламентарий.

По его словам, если даже произойдет такая ситуация и дело дойдет до суда, стороне обвинения предстоит доказать умысел.

«А именно: подсудимый был осведомлен о том, что материал находится в списке экстремистских, специально его искал в интернете, а чтобы получить к нему доступ, использовал средства обхода блокировок. Так что честным людям можно спать спокойно», — заключил он.