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Футболист «Локомотива» Баринов может перейти во французский «Мец»

Представители «Меца» уже вышли на связь с руководством «Локомотива» и обсудили возможные условия перехода.

Источник: Аргументы и факты

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов может продолжить карьеру во Франции — интерес к игроку проявляет клуб «Мец». Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По информации источника, представители «Меца» уже вышли на связь с руководством «Локомотива» и обсудили возможные условия перехода. В московском клубе теперь ожидают официального предложения от французской стороны, чтобы начать предметные переговоры.

Прошлым летом «Мец» уже пытался подписать Баринова, однако тогда команда выступала во втором дивизионе чемпионата Франции — Лиге 2. Игрок отказался от перехода, не желая выступать в низшей лиге. Сейчас, когда «Мец» вернулся в элитный дивизион, интерес к трансферу вновь актуализировался.

Ранее сообщалось, что легенда «Реала» Лука Модрич перешел в итальянский «Милан».