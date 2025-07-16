Футболист «Локомотива» Баринов может перейти во французский «Мец»

Прошлым летом «Мец» уже пытался подписать Баринова, однако тогда команда выступала во втором дивизионе чемпионата Франции — Лиге 2. Игрок отказался от перехода, не желая выступать в низшей лиге. Сейчас, когда «Мец» вернулся в элитный дивизион, интерес к трансферу вновь актуализировался.