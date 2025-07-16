Футболист «Локомотива» Баринов может перейти во французский «Мец»

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов может продолжить карьеру во Франции — интерес к игроку проявляет клуб «Мец». Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».
По информации источника, представители «Меца» уже вышли на связь с руководством «Локомотива» и обсудили возможные условия перехода. В московском клубе теперь ожидают официального предложения от французской стороны, чтобы начать предметные переговоры.
Прошлым летом «Мец» уже пытался подписать Баринова, однако тогда команда выступала во втором дивизионе чемпионата Франции — Лиге 2. Игрок отказался от перехода, не желая выступать в низшей лиге. Сейчас, когда «Мец» вернулся в элитный дивизион, интерес к трансферу вновь актуализировался.
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