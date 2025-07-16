Дом, участок и квартира: стало известно, что после себя оставил российский режиссер Юрий Мороз

По мнению заслуженного артиста РФ Ивана Соловьева, на имущество Мороза могут претендовать наследники первой очереди. Это жена Виктория Исакова и две дочери — Дарья и Варвара. Потом уже пойдет вторая очередь, в которую входят братья, сестры, племянники и племянницы. Однако такой расклад возможен только в том случае, если режиссер не оставил завещания.