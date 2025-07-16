Дом, участок и квартира: стало известно, что после себя оставил российский режиссер Юрий Мороз

Российский режиссер и актер Юрий Мороз оставил после себя многомиллионное наследство, которое может составлять более чем 65 млн рублей.
Как пишут «Аргументы и Факты», артист владел домом в деревне Глушь Псковской области, который оценивают в 15 млн рублей; квартирой в Москве и участком в Подмосковье. Стоимость квартиры, по данным экспертов, может быть около 50 млн рублей.
По мнению заслуженного артиста РФ Ивана Соловьева, на имущество Мороза могут претендовать наследники первой очереди. Это жена Виктория Исакова и две дочери — Дарья и Варвара. Потом уже пойдет вторая очередь, в которую входят братья, сестры, племянники и племянницы. Однако такой расклад возможен только в том случае, если режиссер не оставил завещания.
Напомним, что кинематографист Юрий Мороз скончался в минувший понедельник, 14 июля, в возрасте 68 лет.
Как KP.RU писал ранее, руководитель центра правопорядка в Москве Александр Хаминский заявил, что наследниками режиссера Юрия Мороза станут его жена Виктория и две дочери. По его словам, они будут наследовать в равных долях, но если режиссер оставил завещание, то и размер наследства может быть разным.