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Дом, участок и квартира: стало известно, что после себя оставил российский режиссер Юрий Мороз

Режиссер Юрий Мороз оставил после себя наследство на 65 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Российский режиссер и актер Юрий Мороз оставил после себя многомиллионное наследство, которое может составлять более чем 65 млн рублей.

Как пишут «Аргументы и Факты», артист владел домом в деревне Глушь Псковской области, который оценивают в 15 млн рублей; квартирой в Москве и участком в Подмосковье. Стоимость квартиры, по данным экспертов, может быть около 50 млн рублей.

По мнению заслуженного артиста РФ Ивана Соловьева, на имущество Мороза могут претендовать наследники первой очереди. Это жена Виктория Исакова и две дочери — Дарья и Варвара. Потом уже пойдет вторая очередь, в которую входят братья, сестры, племянники и племянницы. Однако такой расклад возможен только в том случае, если режиссер не оставил завещания.

Напомним, что кинематографист Юрий Мороз скончался в минувший понедельник, 14 июля, в возрасте 68 лет.

Как KP.RU писал ранее, руководитель центра правопорядка в Москве Александр Хаминский заявил, что наследниками режиссера Юрия Мороза станут его жена Виктория и две дочери. По его словам, они будут наследовать в равных долях, но если режиссер оставил завещание, то и размер наследства может быть разным.