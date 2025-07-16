Сигал станет специальным гостем SandlerFest в Москве

«В этом году у нас настоящий рекорд — не только по количеству, но и по качеству. Столько талантливых групп, сольных исполнителей, разнообразных жанров, искренности и энергии — всё это делает предстоящий отбор одним из самых сильных за всю историю SandlerFest. Победители конкурса, за которых проголосуют не только жюри, но и пользователи социальной сети “ВКонтакте”, получат уникальную возможность выступить на главной сцене Зеленого театра ВДНХ», — отметил Сандлер.