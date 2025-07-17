Осужденные в пермской ИК-40, объявлявшие голодовку, стали принимать пищу

По данным ведомства, в среду в исправительной колонии № 40 в Пермском крае группа осужденных, состоящих на различных видах профилактического учета и нарушавших режим содержания, отказались от приема пищи. Заключенные проявляли демонстративно-шантажное поведение и своими действиями пытались оказать давление на руководство с целью послабления режима содержания, добавили во ФСИН. Сотрудники управления начали проверку.