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Осужденные в пермской ИК-40, объявлявшие голодовку, стали принимать пищу

Осужденные в пермской ИК-40 объявляли голодовку, но уже отказались от требований.

Источник: РИА Новости

ПЕРМЬ, 16 июл — РИА Новости. Осужденные колонии № 40 в Пермском крае объявляли голодовку, добиваясь послабления режима, сейчас все они начали употреблять пищу, сообщили РИА Новости в краевом ГУФСИН.

По данным ведомства, в среду в исправительной колонии № 40 в Пермском крае группа осужденных, состоящих на различных видах профилактического учета и нарушавших режим содержания, отказались от приема пищи. Заключенные проявляли демонстративно-шантажное поведение и своими действиями пытались оказать давление на руководство с целью послабления режима содержания, добавили во ФСИН. Сотрудники управления начали проверку.

«На данный момент уже все осужденные принимают пищу, отказались от своих противоправных требований», — рассказали в ведомстве.

Собеседница агентства пояснила, что госпитализация никому из осужденных не понадобилась. Колония работает в штатном режиме.

Исправительная колония строгого режима № 40 находится в Кунгуре.