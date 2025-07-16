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Минчанин выместил плохое настроение на дверях соседки, возбуждено уголовное дело

Объяснить мотив своего поступка мужчина не смог, сославшись на то, что был пьян. Теперь он будет возмещать соседке материальный ущерб за повреждение входных дверей в тамбур и квартиру — не менее Br1800.

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин выместил плохое настроение на дверях соседки, ущерб — Br1800. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В Первомайское РУВД поступило сообщение от жительницы района, которая сообщила, что сосед бьет кулаком в двери и не реагирует на замечания. Наряд оперативно выбыл на место происшествия и задержал дебошира — 40-летнего минчанина, работающего слесарем на столичном предприятии.

Объяснить мотив своего поступка мужчина не смог, сославшись на то, что был пьян. Теперь он будет возмещать соседке материальный ущерб за повреждение входных дверей в тамбур и квартиру — не менее Br1800.

Известно, что минчанин ранее уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение хулиганских действий.

По данному факту возбуждено уголовное дело. -0-