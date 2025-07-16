Шестилетний мальчик убил новорожденную: подробности

В материале говорится, что заведующий отделением сообщил матери, что она должна немедленно прибыть. Как отмечается, «младенец упал, когда с ним играл маленький мальчик». Шестилетний ребенок находился в том же отделении, однако по какой причине — пока неизвестно. Прокуратура начала расследование.