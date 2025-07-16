Шестилетний мальчик убил новорожденную: подробности

В медучреждении французского города Лилль произошло ЧП. Новорожденная девочка погибла после удара об пол. Это случилось вследствие падения младенца с рук играющего с ним шестилетнего мальчика. Ребенок неосознанно стал причиной смерти новорожденной, сообщил BFM TV.
Всё произошло в роддоме Жанны де Фландр. По имеющимся данным, девочка родилась недоношенной и была переведена в палату интенсивной терапии. Мама младенца осталась в родильном отделении.
В материале говорится, что заведующий отделением сообщил матери, что она должна немедленно прибыть. Как отмечается, «младенец упал, когда с ним играл маленький мальчик». Шестилетний ребенок находился в том же отделении, однако по какой причине — пока неизвестно. Прокуратура начала расследование.
В Штатах тем временем скончался хранитель известной проклятой куклы Аннабель. Ему было 54 года.