17 июля 2025 года: какой сегодня праздник в России и мире

Сегодняшний день богат на разнообразные праздники и памятные даты. Рассмотрим каждое из этих событий подробно.
Всемирный день эмоджи: как смайлы завоевали мир.
17 июля отмечается Всемирный день эмоджи (World Emoji Day). Эти маленькие пиктограммы стали настоящим языком цифровой эпохи.
Интересные факты:
— История началась в Японии в конце 1990-х;
— В Unicode зарегистрировано более 3 600 эмоджи;
— Самый популярный эмоджи — лицо со слезами радости;
— В 2015 году Оксфордский словарь назвал его словом года.
Как отметить:
— Устроить конкурс на самый креативный набор эмоджи;
— Создать собственные стикеры для мессенджеров;
— Изучить историю возникновения смайлов.
День международного уголовного правосудия: защита прав человека.
17 июля — важная дата для мирового сообщества. В этот день в 1998 году приняли Римский статут, учредивший Международный уголовный суд (МУС) в Гааге.
Направления работы МУС:
— Расследование преступлений против человечности;
— Борьба с геноцидом;
— Пресечение преступлений агрессии.
День этнографа: изучая многообразие культур.
В России 17 июля отмечают профессиональный праздник учёных, изучающих традиции народов. Дата приурочена ко дню рождения Николая Миклухо-Маклая.
Чем занимаются этнографы:
— Изучают исчезающие языки и культуры;
— Документируют традиционные обряды;
— Сохраняют народные промыслы;
— Исследуют процессы глобализации.
День морской авиации ВМФ России: славные традиции.
17 июля 1916 года — знаковая дата. В этот день лётчики Балтийского флота одержали первую победу в воздушном бою над морем.
Современная морская авиация включает:
— Истребительную авиацию;
— Противолодочную авиацию;
— Разведывательную авиацию;
— Транспортную авиацию.
Православные праздники 17 июля.
1. Память преподобного Андрея Рублёва.
Великий иконописец, автор знаменитой «Троицы». Его работы повлияли на развитие русской религиозной живописи.
2. Память преподобной Марфы.
Мать Симеона Столпника. Её жизнь — образец христианского благочестия.
3. День памяти царской семьи.
Трагическая дата в истории России. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге расстреляли Николая II и его семью.
Как провести этот день?
Для любителей технологий:
— Создайте собственный набор эмоджи;
— Изучите историю цифрового общения;
— Проведите «день общения только смайлами».
Для интересующихся историей:
— Посетите тематические выставки;
— Почитайте биографии Николая II и Андрея Рублёва;
— Посмотрите документальные фильмы о работе МУС.
Для путешественников:
— Изучите традиции разных народов;
— Посетите этнографический музей;
— Попробуйте блюда национальной кухни.
Для верующих:
— Сходите на богослужение;
— Почитайте жития святых;
— Посетите места, связанные с царской семьёй.
17 июля 2025 года в России и мире отмечают сразу несколько значимых праздников — от Всемирного дня эмоджи до церковных памятных дат, включая День памяти царской семьи. Какой бы из сегодняшних праздников вы ни выбрали для празднования, этот день богат на интересные события и традиции.