17 июля 2025 года: какой сегодня праздник в России и мире

17 июля 2025 года в России и мире отмечают сразу несколько значимых праздников — от Всемирного дня эмоджи до церковных памятных дат, включая День памяти царской семьи. Какой бы из сегодняшних праздников вы ни выбрали для празднования, этот день богат на интересные события и традиции.