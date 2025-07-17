Белорусский специалист сказала, как правильно наносить парфюм

Владелица парфюмерного бутика Мария Лицкевич сказала в беседе с sb.by, куда надо и куда не надо наносить парфюм.
— Лучше оросить парфюмом заднюю область запястья или так называемый опистенар — наружную сторону кисти, где запах будет держаться часами и правильно раскроется. Без опасений можно наносить на волосы и затылочную область, — говорит специалист.
Что касается тех участков кожи, куда не стоит наносить парфюм, то это по словам Марии Лицкевич, шея. Аромат будет резко ударять в нос, а спирт из состава парфюма будет под воздействием солнца повреждать и старить кожу.
Комментируя принятые у старшего поколения способы нанесения духов (за ухо или на запястье), специалист говорит: они быстро обнажают парфюм до базы.
Также белорусский специалист высказалась о покупке ароматов-подделок в соцсетях и отливантах.
К слову, ранее мы писали, что дочь белорусского партизана создала культовые духи Lancome и Calvin Klein, а начинала карьеру парфюмера, определяя на нюх качество продуктов на базаре в Любче под Новогрудком.
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