Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусский специалист сказала, как правильно наносить парфюм

Белорусский специалист сказала, на какие участки кожи нужно, а на какие не нужно наносить парфюм.

Источник: Комсомольская правда

Владелица парфюмерного бутика Мария Лицкевич сказала в беседе с sb.by, куда надо и куда не надо наносить парфюм.

— Лучше оросить парфюмом заднюю область запястья или так называемый опистенар — наружную сторону кисти, где запах будет держаться часами и правильно раскроется. Без опасений можно наносить на волосы и затылочную область, — говорит специалист.

Что касается тех участков кожи, куда не стоит наносить парфюм, то это по словам Марии Лицкевич, шея. Аромат будет резко ударять в нос, а спирт из состава парфюма будет под воздействием солнца повреждать и старить кожу.

Комментируя принятые у старшего поколения способы нанесения духов (за ухо или на запястье), специалист говорит: они быстро обнажают парфюм до базы.

Также белорусский специалист высказалась о покупке ароматов-подделок в соцсетях и отливантах.

К слову, ранее мы писали, что дочь белорусского партизана создала культовые духи Lancome и Calvin Klein, а начинала карьеру парфюмера, определяя на нюх качество продуктов на базаре в Любче под Новогрудком.

Тем временем в Беларуси Юрий Антонов рассказал, что скоро запишет новую песню «Доченька».

А директор института НАН объяснил, с чем связаны грозы, шквалы и смерчи в Беларуси, а также подсчитал, когда в Беларуси будет погода, как в Турции.

Ранее мы писали, что врачи назвали ягоды, овощи, фрукты и орехи белорусских лесов и огородов с максимальным содержание мощных антиоксидантов, борющихся с онкологией.