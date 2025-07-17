Что можно и нельзя делать в день трех Андреев 17 июля на Наливов день

Православная церковь 17 июля вспоминает сразу трех святых Андреев. В народе празднуют день трех Андреев. Есть и другое название — Наливов день. Все дело в том, что с указанной дате наливались овсяные колосья.
Что нельзя делать 17 июля.
Не рекомендуется брать и давать взаймы. Предки верили, что это может обернуться финансовыми сложностями. Запрещено покупать новую одежду и обувь. Не следует ссориться с родными и близкими. Кроме того, 17 июля не начинали новых дел.
Что можно делать 17 июля.
По традиции, 17 июля было принято варить овсяную кашу — ей кормили лошадей. Считалось, что животные станут более выносливыми. Кроме того, девушки, которые мечтали поскорее выйти замуж, в Наливов день варили и пили овсяный кисель.
Согласно приметам, облачная погод указывает на теплую погоду. В том случае, если на деревьях есть детые листья, то осень окажется ранней.
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