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Что можно и нельзя делать в день трех Андреев 17 июля на Наливов день

Собрали приметы и запреты на 17 июля, когда отмечают Наливов день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 17 июля вспоминает сразу трех святых Андреев. В народе празднуют день трех Андреев. Есть и другое название — Наливов день. Все дело в том, что с указанной дате наливались овсяные колосья.

Что нельзя делать 17 июля.

Не рекомендуется брать и давать взаймы. Предки верили, что это может обернуться финансовыми сложностями. Запрещено покупать новую одежду и обувь. Не следует ссориться с родными и близкими. Кроме того, 17 июля не начинали новых дел.

Что можно делать 17 июля.

По традиции, 17 июля было принято варить овсяную кашу — ей кормили лошадей. Считалось, что животные станут более выносливыми. Кроме того, девушки, которые мечтали поскорее выйти замуж, в Наливов день варили и пили овсяный кисель.

Согласно приметам, облачная погод указывает на теплую погоду. В том случае, если на деревьях есть детые листья, то осень окажется ранней.

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