Народный календарь. Почему нужно усердно работать 20 июля

20 июля православные чтят память преподобного Фомы Малеина и преподобной Евдокии, княгини Московской. Также в эту дату верующие отмечают праздник-труженник под названием Авдотья Сеногнойка.
По традиции в этот день необходимо работать с раннего утра и до заката солнца. Перед этим люди обязательно должны посетить церковь, чтобы помолиться преподобной Евфросинии Московской.
Предки просили у нее помощи в воспитании детей и обустройстве семейного быта. Преподобная Евфросиния также позволяла исцелиться от тяжелых болезней.
Символом 20 июля считается дуб. К дереву приходят, чтобы напитаться энергией, набраться сил. На Авдотью Сеногнойку дома украшали венками из дубовых листьев. Люди верили, что они охраняют жилища от нечистой силы.
Приметы погоды.
Дождь станет предвестником долгого неурожая.
Кошка нежится на солнце — это к хорошей погоде.
Если вечером начали кричать журавли — стоит ранним утром ожидать хорошую погоду.
Именины отмечают: Станислав, Герман, Евдокия, Сергей.