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Всемирный день эмодзи и День дарения подарков: какие праздники отмечают в России и в мире 17 июля

В России и в мире в среду, 17 июля, отмечают праздники, связанные с различными сферами жизни общества. Так, в эту дату празднуют Всемирный день эмодзи, День дарения подарков и Всемирный день международного уголовного правосудия.

В России и в мире в среду, 17 июля, отмечают праздники, связанные с различными сферами жизни общества. Так, в эту дату празднуют Всемирный день эмодзи, День дарения подарков и Всемирный день международного уголовного правосудия.

Всемирный день эмодзи.

Всемирный день эмодзи отмечается с 2014 года и носит неофициальный характер. Он посвящен популярным смайликам, используемым в социальных сетях для выражения эмоций. С ростом популярности эмодзи увеличивается интерес к празднику. У него даже есть официальный сайт, где пользователи могут принять участие в тематических челленджах.

День дарения подарков.

История возникновения Дня дарения подарков уходит в послевоенную Польшу — 1946 год. Первоначально он представлял собой акцию помощи бывшим узникам немецких концлагерей, оставшимся без средств к существованию. Однако в середине XX века День дарения подарков трансформировался из гуманитарной инициативы в светлый и радостный праздник. К концу столетия он приобрел международный статус.

Всемирный день международного уголовного правосудия.

Еще один праздник был учрежден в 1998 году в связи с подписанием Римского статута — документа, положившего начало созданию Международного уголовного суда. В этот день несколько государств одновременно подписали важный международный договор. Ежегодно проводятся мероприятия, направленные на поддержку и развитие международного правосудия, подчеркивающие значимость соблюдения прав человека и верховенства закона на глобальном уровне.