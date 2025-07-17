Всемирный день эмодзи и День дарения подарков: какие праздники отмечают в России и в мире 17 июля

Всемирный день эмодзи отмечается с 2014 года и носит неофициальный характер. Он посвящен популярным смайликам, используемым в социальных сетях для выражения эмоций. С ростом популярности эмодзи увеличивается интерес к празднику. У него даже есть официальный сайт, где пользователи могут принять участие в тематических челленджах.