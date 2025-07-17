Какая опция в YouTube поможет не нарваться на экстремистский контент

«Опцию автопроигрывания я уже давно рекомендую всем отключать. Это одно из базовых правил цифровой гигиены», — написал депутат. По словам Горелкина, большинство видеороликов экстремистского характера либо уже удалены с платформы, либо заблокированы для просмотра на территории РФ, но вероятность наткнуться на них случайно или получить в виде рекомендации от платформы, все же есть.