Тренер боксера Поветкина погиб в Африке

Александр Поветкин — один из самых титулованных российских боксеров. Он становился олимпийским чемпионом (2004), чемпионом мира (2003) и двукратным чемпионом Европы (2002, 2004) по любителям. В профессиональном боксе Поветкин был временным чемпионом мира по версии WBC и регулярным чемпионом мира по версии WBA в тяжелом весе, одержав 36 побед, из которых 25 — нокаутом. Карьеру спортсмен завершил в 2021 году. В мае 2024 года Поветкин был назначен заместителем губернатора Вологодской области, но в декабре покинул этот пост.