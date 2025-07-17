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МКС подняли на 1,93 километра для поддержания высоты орбиты станции

16 июля в 17:45 по московскому времени специалисты провели плановую коррекцию орбиты Международной космической станции. Согласно данным «Роскосмоса», с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс» высоту полёта МКС увеличили на 1,93 километра. После выполнения манёвра рабочая орбита станции составила 416,8 километра над поверхностью Земли.

Источник: Life.ru

Такие коррекции являются регулярной процедурой, необходимой для компенсации естественного снижения орбиты. Под воздействием сопротивления верхних слоёв атмосферы, плотность которых изменяется в зависимости от солнечной активности, МКС ежемесячно теряет от сотен метров до несколько километров высоты.

В госкорпорации подчеркнули, что проведённая операция носит штатный характер и направлена на поддержание оптимальных параметров орбиты для обеспечения нормальных условий работы экипажа и проведения научных экспериментов. Последний манёвр стал частью серии запланированных орбитальных корректировок, выполняемых российскими специалистами в рамках эксплуатации станции.

Ранее был успешно выведен на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-31» с помощью ракеты «Союз-2.1А». Корабль доставил на МКС свыше 2,6 тонны грузов.