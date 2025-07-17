МКС подняли на 1,93 километра для поддержания высоты орбиты станции

Такие коррекции являются регулярной процедурой, необходимой для компенсации естественного снижения орбиты. Под воздействием сопротивления верхних слоёв атмосферы, плотность которых изменяется в зависимости от солнечной активности, МКС ежемесячно теряет от сотен метров до несколько километров высоты.