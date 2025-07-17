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Грозу и дождь прогнозируют в Самарской области на 17 июля

Синоптики Приволжского УГМС рассказали, какая погода будет в 63-м регионе в четверг днем.

Синоптики Приволжского УГМС рассказали, какая погода будет в 63-м регионе в четверг днем.

Специалисты ожидают в Самарской области переменную облачность. Местами в губернии пройдет кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха 17 июля составит от +24 до +29 градусов по Цельсию.

Также прогнозируют северо-восточный ветер с порывами примерно от 4 до 9 метров в секунду. При непогоде будет порывистым.

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