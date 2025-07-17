Календарь на 17 июля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

17 июля в России профессиональный праздник отмечают военнослужащие морской авиации и этнографы. В мире в этот четверг отмечают День эмодзи. Православные христиане вспоминают преподобного Андрея Рублева — знаменитого иконописца, автора «Троицы». Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 17 июля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 17 июля.
* ~День основания авиации ВМФ России~
Официально этот праздник был учрежден в 1996 году, однако история у него гораздо внушительней — длиной более сотни лет. 17 июля 1916 года во время Первой мировой войны русские морские летчики вступили в битву с немецкими самолетами. Сражение происходило на Балтийском море и закончилось победой русской авиации. В честь этого события и был установлен праздник. Накануне Великой Отечественной войны советская морская авиация насчитывала уже около 2,5 тыс. самолетов. В современной российской истории боевые соединения участвовали в борьбе с сомалийскими пиратами и военной операции в Сирии. Сегодня самолеты морской авиации называют крыльями российского флота.
* ~День этнографа в России~
Сегодня свой неофициальный профессиональный праздник отмечают этнографы — ученые, которые занимаются изучением образа жизни, традиций, обычаев и материальной культуры различных народов и этнических групп. Дата установлена в честь дня рождения знаменитого путешественника и этнографа Николая Миклухо-Маклая. А предложил ее праздновать еще в 70-х годах прошлого века первый заведующий кафедрой этнографии и антропологии исторического факультета СПбГУ Рудольф Итс.
* ~Всемирный день эмодзи~
Этот неофициальный шуточный праздник появился в 2014 году по инициативе австралийского историка эмодзи, основателя Emojipedia??? онлайн-энциклопедии эмодзи?? Джереми Берджа. Самый первый набор эмодзи из 176 смайликов придумал в 1999 году Сигетака Курита для японского телефонного оператора. Он заложил в него полный спектр человеческих эмоций. Сегодня невозможно представить общение в интернете без эмодзи. Они сопровождают переписку в мессенджерах и социальных сетях.
* ~День международного уголовного правосудия~
В этот день в 1998 году участники дипломатической конференции ООН в Риме подписали конвенцию об учреждении первого международного постоянного органа уголовного правосудия, уполномоченного преследовать лиц, виновных в самых бесчеловечных преступлениях. Этот документ лег в основу создания Международного уголовного суда. 17 июля вспоминают жертв преступлений против человечности, геноцида, военных преступлений и агрессии.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 17 июля в других странах.
День лотереи — США. Этот праздник отмечают в стране с конца 1980-х годов, хотя первая лотерея в Америке состоялась значительно раньше — в 1612 году. Учредил ее король Англии Яков I, чтобы помочь финансировать первое постоянное английское поселение в штате Вирджиния. Сегодня лотереи очень популярны в США, а джек-поты могут превышать $1 млрд.
Парад Гиoн-мaцуpи — Япония. Один из самых знаменитых фестивалей Японии с тысячелетней историей. Гион-мацури зародился в IX веке как обряд защиты от эпидемий и со временем превратился в грандиозное праздничное событие. Сам фестиваль длится весь июнь, а 17-го наступает его кульминация — парад в Киото, во время которого по городу проезжают движущиеся платформы, на которых воссоздают различные сцены из японского фольклора.
Религиозные праздники 17 июля.
* День памяти преподобного Андрея Рублева.
Преподобный Андрей Рублев родился около 1360 года. Очень образованный, отличавшийся необыкновенной мудростью, он посвятил себя иконописи и принял постриг в московском Спасо-Андрониковом монастыре. На протяжении всей своей жизни великий русский иконописец и подвижник создавал непревзойденные по красоте и одухотворенности иконы, настенные росписи храмов и занимался книжной иллюстрацией. Самой знаменитой работой Рублева стала икона «Троица», которая сегодня хранится в Троице-Сергиевой лавре. Еще при жизни святого многие его иконы начали почитаться как чудотворные.
* День памяти святителя Андрея, архиепископа Критского.
Святитель Андрей Критский родился в Дамаске. Мальчик рос совершенно немым, но когда ему исполнилось 7 лет, причастился в церкви и исцелился. В четырнадцатилетнем возрасте он ушел в монастырь и вскоре прославился добродетелями. При императоре Юстиниане II был рукоположен в архиепископа Критского. Святитель Андрей Критский стал известен как выдающийся гимнограф.
Народные праздники и приметы 17 июля.
* Андрей Налива.
Этот народный праздник назван в честь знаменитого иконописца, преподобного Андрея Рублева. К 17 июля в полях наливались спелостью озимые культуры, отсюда и появился эпитет «налива». В этот день было принято есть овсяную кашу и усердно трудиться.
Девушки, мечтающие о замужестве, с утра варили сладкий овсяный кисель. Его полагалось выпить весь, до капли: это сулило скорую свадьбу.
* Приметы.
Дождь на Андрея Наливу — к щедрому урожаю.
На деревьях появились желтые листья — к ранним заморозкам и холодной осени.
На небе много облаков и они плывут кучками — к теплу.
В лесу щедро родятся ягоды — зима будет суровой..
Какие исторические события произошли 17 июля.
* 709 год до н. э. — китаец Чу Фу впервые описал полное солнечное затмение.
Дни рождения и юбилеи 17 июля.
* В 1846 году родился Николай Миклухо-Маклай — русский этнограф, антрополог, знаменитый путешественник.
Кто отмечает дни рождения.
* 86 лет исполняется Али Хаменеи — верховному лидеру Ирана.