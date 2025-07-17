Календарь на 17 июля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Официально этот праздник был учрежден в 1996 году, однако история у него гораздо внушительней — длиной более сотни лет. 17 июля 1916 года во время Первой мировой войны русские морские летчики вступили в битву с немецкими самолетами. Сражение происходило на Балтийском море и закончилось победой русской авиации. В честь этого события и был установлен праздник. Накануне Великой Отечественной войны советская морская авиация насчитывала уже около 2,5 тыс. самолетов. В современной российской истории боевые соединения участвовали в борьбе с сомалийскими пиратами и военной операции в Сирии. Сегодня самолеты морской авиации называют крыльями российского флота.