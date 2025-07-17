В Госдуму внесут проект об альтернативной службе на оборонных предприятиях

Глава думского комитета подчеркнул, что, учитывая современную реальность и готовность организаций, которые работают в условиях жесткой нехватки времени, они готовы сегодня принимать на работу молодых парней, обучать их рабочим специальностям, но исходя из того, что такие специальности в сознании молодых граждан до сих пор остаются непрестижными, набрать необходимое число работников очень сложно, поэтому, исходя из изложенного вариантом решения указанной кадровой проблемы может стать направление призывников на прохождение альтернативной гражданской службы в организации, выполняющие гособоронзаказ.