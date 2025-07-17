«Все эти годы ощущение какой-то недосказанности»: Билан почтил память Айзеншписа

В день 80-летия легендарного продюсера Юрия Айзеншписа певец Дима Билан посетил его могилу. Артист принес красные розы и поделился теплыми воспоминаниями о наставнике, который помог ему взлететь на музыкальный олимп.
— Все эти годы ощущение какой-то недосказанности меня угнетало, — признался Билан.
Он рассказал, что Айзеншпис скончался накануне вручения премии MTV, где певец одержал победу, которую посвятил памяти продюсера.
Айзеншпис, открывший миру «Кино», Влада Сташевского и других звезд, последние годы жизни посвятил карьере Билана. Под его руководством были созданы хиты «Я ночной хулиган» и «На берегу неба», а также сняты дорогостоящие клипы, ставшие эталоном российского шоу-бизнеса.
Певец пообещал организовать памятное мероприятие для всех, кто работал с Айзеншписом, отметив его уникальный талант чувствовать музыкальные тренды и вкладывать душу в своих артистов, передает «СтарХит».
В октябре сына известного Айзеншписа Михаила оштрафовали за езду без прав. Этот случай стал вторым за месяц.