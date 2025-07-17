В РФ ужесточат правила контроля международных перевозок: что изменилось

Россиянам и иностранным гражданам, занимающимся международными автомобильными перевозками, следует ознакомиться с новыми поправками, принятыми Совфедом РФ. Так, например, зарубежные перевозчики с транспортными средствами весом более 12 тонн, согласно документу, должны оплачивать проезд по платным дорогам и компенсировать ущерб, наносимый дорожному покрытию.
Кроме того, поправки предписывают запретить выезд иностранных тяжеловесных машин при имеющихся неоплаченных штрафах за вред дорогам.
Закон также вводит понятие «диагностика автодороги». Это означает оценку ее технического состояния. Отчет по итогам диагностики могут начать размещать в электронном виде.
В России также планируют изменить правила допуска к дорожному движению автомобилей с правым рулем. Это связано с повышенными рисками, создаваемыми соответствующими транспортными средствами.