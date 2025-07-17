В РФ ужесточат правила контроля международных перевозок: что изменилось

Россиянам и иностранным гражданам, занимающимся международными автомобильными перевозками, следует ознакомиться с новыми поправками, принятыми Совфедом РФ. Так, например, зарубежные перевозчики с транспортными средствами весом более 12 тонн, согласно документу, должны оплачивать проезд по платным дорогам и компенсировать ущерб, наносимый дорожному покрытию.