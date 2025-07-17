Куда сходить в Самаре в выходные: афиша с мероприятиями и развлечениями на 19 и 20 июля

19 и 20 июля в городе пройдут мастер-классы, лекции, выставки, пленэры, концерты под открытым небом и кинопоказы на набережной. «МК в Самаре» собрал самые интересные события, которые помогут вам провести уикенд ярко и с пользой — будь вы поклонником искусства, семейных прогулок или просто ищете, где отдохнуть с друзьями.
Мастер-класс (6+) по созданию мозаик в Музее-галерее «Заварка».
Когда: 19 июля, 11:00. Где: ул. Самарская, 207.
Вместе с мастерами из самарской студии REZZNIK участники создадут небольшие произведения, взяв за основу форму дома Маштакова — памятника деревянного зодчества, где располагается музей.
Вход — по билетам.
Городской пленэр (16+) с художником Саввой Зориным.
Когда: 19 июля, 15:00. Где: Вознесенский собор, ул. Степана Разина, 78.
Художник, куратор и актер Савва Зорин проведет для участников пленэра уникальную встречу в стенах Вознесенского собора, который пока закрыт на реставрацию. Участники поднимутся на колокольню, услышат звон старинных колоколов и погрузятся в атмосферу духовного наследия Самары. Вдохновившись увиденным, под руководством Зорина они создадут графические композиции в формате художественной практики, превращая визуальные образы в плакатный текст. Завершится встреча тёплым разговором за чаем о современном искусстве.
Вход — по билетам. Организатор: Третьяковская галерея в Самаре.
Экскурсия по выставке «Будь готов!» (12+) в Сквере Эльдара Рязанова.
Когда: 19 июля, 11:00. Место сбора: ул. Фрунзе, 120.
Посетителям покажут лучшие образцы детского кино и литературы второй половины 1930-х — первой половины 1940-х годов. На встрече расскажут, какими были пионеры накануне и во время войны, что лежало в основе их ценностей, каким был их мир детства. После участники поиграют в популярные дворовые игры — «Море волнуется, раз…» и «Колечко-колечко, выйди на крылечко».
Вход — свободный.
Лекция «Путь женщины в русском искусстве: от музы до творца» (16+) в Третьяковке.
Когда: 19 июля, 17:00. Где: ул. Ново-садовая, 149.
Историк и экскурсовод Третьяковской галереи в Самаре Анастасия Карбовничая расскажет о том, как женщины прошли путь от вдохновляющих муз до самостоятельных художниц. Слушателей ждет рассказ о развитии женского художественного образования, участии художниц в русском авангарде XX века и важной, но часто недооценённой роли женщин в истории отечественного искусства.
Вход — по билетам.
Выставка «Образ мысли» (0+) в галерее «Открытое пространство».
Когда: 19−20 июля. Где: пр. Ленина, 14А.
Художница Татьяна Лысина из Бугуруслана предлагает зрителю нестандартный взгляд на устойчивое выражение, превращая мысль в визуальный образ. Каждая работа — это воплощённая идея, отражающая тонкий процесс формирования мыслеобразов. Экспозиция приглашает к интеллектуальному эксперименту: через ассоциации, иронию и эмоциональную глубину зритель расширяет привычные границы восприятия.
Вход — свободный.
Выставка «Фактура памяти» в «ЗИМ Галерее».
Когда: 19−20 июля. Где: ул. Ново-Садовая, 106, корпус 155.
Это первая сольная экспозиция художницы Алсу Коуки Амри. Проект посвящён теме памяти и наследия, передающегося из поколения в поколение. В экспозиции представлены работы разных лет: бумага, парафин, цемент, керамика и найденные объекты, собранные в единую пространственную инсталляцию.
Вход — свободный.
Концерты (0+) ВИА «Стиль» в парках Самары.
Когда: 19−20 июля.
ВИА «Стиль» создан на базе Самарского концертного духового оркестра. В субботу группа выступит в парке им. Юрия Гагарина, а в воскресенье — в парке 50-летия Октября. Начало обоих концертов в 17:00. Музыканты исполнят популярные джазовые и эстрадные композиции.
Вход — свободный.
Показы в кинотеатре под открытым небом «Филин».
Когда: 19−20 июля. Где: 4-ая очередь набережной.
На этой неделе на набережной у «Ладьи» продолжает работу бесплатный кинотеатр под открытым небом «Филин».
19 июля (суббота).
17:30 — 20:05 — «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей» (1981 г., 6+);20:15 — 22:25 — «Телохранитель» (1992 г., 18+).
20 июля (воскресенье) — Детский день.
16:30 — 17:00 — Мультфильмы: «Ничуть не страшно» (1981 г., 0+), «Как львенок и черепаха пели песню» (1974 г., 0+), «Что такое хорошо и что такое плохо» (1969 г., 0+);17:10 — 18:20 — «Там, на неведомых дорожках…» (1982 г., 0+);18:30 — 20:05 — «Головоломка» (2015 г., 6+);20:15 — 22:00 — «Джуманджи» (1995 г., 6+).
Вход — свободный.
Ярмарка (0+) изделий ручной работы в Струковском саду.
Когда: 19−20 июля. Где: ул. Куйбышева, 147А.
Ярмарки работают с 11:00 до 20:00. Будут представлены сувениры, игрушки, товары для красоты и здоровья и др. Мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» при поддержке минэкономразвития региона и центра «Мой бизнес».
Вход — свободный.
Выставка Ольги Лысенковой «Война. Мир. Любовь» (0+) в Самарском художественном музее.
Когда: 19−20 июля. Где: ул. Куйбышева, 92.
Основой для экспозиции стали дневниковые записи жительницы блокадного Ленинграда Марии Жариновой. Работы выполнены в технике горячей эмали — это способ художественного изображения, при котором стеклянная краска наносится на металл и закрепляется при температуре выше 800 градусов.
Вход — по билетам.
Лекция «Дачные истории» (12+) в Музее модерна.
Когда: 20 июля, 14:00. Где: ул. Фрунзе, 159.
Лектор Нина Владимировна Рычкова расскажет о дачной жизни эпохи модерна гости окунутся в атмосферу загородного отдыха начала XX века. Гости узнают, как проводили лето горожане сто лет назад, кто такие «грачи», зачем дачники вывозили с собой полкниги и почему «дачный муж» напоминал верблюда.
Вход — по билетам.
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