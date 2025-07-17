Куда сходить в Самаре в выходные: афиша с мероприятиями и развлечениями на 19 и 20 июля

19 и 20 июля в городе пройдут мастер-классы, лекции, выставки, пленэры, концерты под открытым небом и кинопоказы на набережной. «МК в Самаре» собрал самые интересные события, которые помогут вам провести уикенд ярко и с пользой — будь вы поклонником искусства, семейных прогулок или просто ищете, где отдохнуть с друзьями.