Начинается рассылка новых квитанций ЖКХ. Что изменится с 1 августа 2025 года и как исключить переплату

— Чтобы не переплатить, важно до конца июля передать актуальные показания счётчиков — иначе начисления за август произведут по повышенным нормативам. Также следует сверить площадь квартиры и тарифы из регионального постановления с тем, что указано в платёжке. При расхождениях можно обратиться в УК или ГЖИ. За новую строку уборки требуйте акт выполненных работ — если график нарушается, добивайтесь вычета. Плата за отопление начисляется только в отопительный сезон, а срок обязательной оплаты до 15-го числа месяца вступит в силу лишь с марта 2026 года. Пока же просрочка начинается после 10-го числа, — пояснил Денис Астафьев.