ФСБ раскрыла архивы о Потсдамской конференции в 1945 году

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. ФСБ России опубликовала рассекреченные архивные материалы, рассказывающие о том, как была обеспечена безопасность конференции лидеров держав-победительниц в Потсдаме летом 1945 года.
В четверг отмечается 80 дет со дня начала Потсдамской конференции. Та встреча лидеров трех держав антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании — проходила с 17 июля по 2 августа 1945 года на территории восточной части Германии, в освобожденном войсками Красной Армии пригороде Берлина Потсдаме. Решения, принятые в Потсдаме, оказали существенное влияние не только на заключительный этап Второй мировой войны, но и на послевоенное мироустройство, благодаря чему Европа и мир были избавлены от масштабных войн и потрясений до начала 1990-х годов.
В докладной записке Народного комиссариата внутренних дел СССР в Государственный комитет обороны СССР на имя Иосифа Сталина и Вячеслава Молотова сообщалось об окончании подготовительных мероприятий по приему, размещению и охране предстоящей конференции трех держав в Потсдаме. Документ подписал нарком НКВД Лаврентий Берия.
«Местом размещения конференции избрано урочище Бабельсберг, расположенное в 4-х км восточнее г. Потсдама в районе озера Грибнитц Зее и канала Тельтов», — говорилось в записке.
Отмечалось, что для размещения советской делегации подготовлены 62 виллы общей площадью в 10 тысяч квадратных метров «и один двухэтажный каменный особняк, предназначенный для главы советской делегации». Особняк состоял из 15 комнат, открытой веранды и мансарды общей площадью 400 «квадратов». Для проведения самой конференции был «подготовлен бывший дворец германского кронпринца, расположенный в Потсдаме, на расстоянии четырех километров от района размещения советской делегации».
«Дворец представляет из себя двухэтажное старинное здание, соответственно оборудованное, площадью до 2000 кв. метров; площадь зала заседаний равна 160 кв. метров; имеющийся при дворце пищевой блок и столовая позволяют провести приемы», — говорилось в документе.
Подготовка встречи лидеров трех держав велась обстоятельно и четко. Многие служебные и протокольные вопросы решались при их согласовании советской стороной с представителями Великобритании и США.
«Основная нагрузка по проведению подготовительных мероприятий легла на плечи советских спецслужб», — подчеркивается в сообщении Центра общественных связей ФСБ. В обеспечении безопасности и охраны конференции принимали сотрудники подразделений 6-го Управления (охрана правительства) Народного комиссариата государственной безопасности СССР, военной контрразведки «Смерш» Наркомата обороны СССР, советской внешней разведки и других служб НКГБ и НКВД СССР.
В том же документе НКВД СССР сообщал об организации охраны делегаций союзных держав: «Личная охрана главы советской делегации будет осуществляться оперативным составом 6 Управления НКГБ СССР, а для охраны района размещения советской делегации организовано охрана в 3 кольца, численностью 2041 чел. войск НКВД. Охрана бывшего замка германского кронпринца осуществляется оперативным составом НКВД-НКГБ СССР общей численностью 150 чел. и войсками НКВД численностью 1000 чел.».
Личной охраной Сталина руководил первый заместитель начальника 6-го Управления НКГБ СССР Николай Власик. «Личная охрана американской и английской делегации обеспечивается силами союзников, а внешняя охрана войсками НКВД СССР», — отмечалось в документе.
В районах, прилегающих к месту конференции, были проведены масштабные работы по разведке и разминированию спецобъектов и трасс Потсдама и Бабельсберга. С 13 по 29 июня 1945 года личный состав 8-го Гвардейского специального минирования Краснознаменного батальона с приданной ротой 2-го Гвардейского минно-инженерного батальона и отдельной ротой собак-миноискателей была произведена проверка спецобъектов и трасс Потсдама и Бабельсберга.
В отчете от 29 июня 1945 года докладывалось, что всего было обнаружено и уничтожено «888 фаустпатронов, 1484 артиллерийских снарядов, 61 кг взрывчатых веществ, 726 минометных и 102 противотанковых мины, 20 авиабомб и проч. В результате проведенных мероприятий по разведке и разминированию осмотрено 8,8 кв. км территории и трасс протяженностью 41,8 км».
Окончательные результаты разведки и разминирования объектов и маршрутов движения руководителей и членов делегаций были сформулированы в акте 8-го гвардейского Краснознаменного батальона спецминирования за подписью гвардии полковника Юрия Пергамента от 13 июля 1945 года. В акте отмечалось, что разведка и разминирование «трассы № 1» производилась дважды. Во время первичной разведки и разминирования на трассе № 1 было обнаружено и уничтожено 482 артиллерийских снарядов, 298 ручных гранат, 28 противотанковых мин, 425 фаустпатронов и большое количество других взрывоопасных предметов. Аналогичные акты тем же числом были доложены по результатам проверки «трасс № 2−4».
В результате повторного осмотра было обнаружено четыре артиллерийских снаряда, три фаустпатрона, одна противотанковая мина, две минометных мины и более десятков единиц стрелкового оружия.
В докладной записке НКВД СССР в Госкомитет обороны подробно рассказывалось о мерах по обеспечению безопасности советской делегации на пути из Москвы в Берлин.
«Общая протяженность маршрута составляет 1.923 километра, из них: по территории СССР — 1095 клм. по территории Польши — 594 клм. и по территории Германии — 234 клм. Для обеспечения безопасности как в пути следования специального поезда, так и на станциях, направлено на места 1515 чел. оперативного состава НКВД-НКГБ и 17140 чел. войск НКВД, которые будут своевременно будут расставлены плотностью: на территории СССР — 6 человек, на территории Польши — 10 человек и территории Германии — 15 человек на каждый километр пути. Кроме того, по пути следования специального поезда будут курсировать 8 бронепоездов войск НКВД, в том числе 2 бронепоезда на территории СССР, 2 — на территории Польши и 4 — на территории Германии», — отмечалось в записке.
Проведенные предупредительные мероприятия советскими органами государственной безопасности совместно со спецслужбами союзников позволили успешно провести конференцию лидеров держав-победительниц, подчеркнули в ФСБ.