ФСБ раскрыла архивы о Потсдамской конференции в 1945 году

В четверг отмечается 80 дет со дня начала Потсдамской конференции. Та встреча лидеров трех держав антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании — проходила с 17 июля по 2 августа 1945 года на территории восточной части Германии, в освобожденном войсками Красной Армии пригороде Берлина Потсдаме. Решения, принятые в Потсдаме, оказали существенное влияние не только на заключительный этап Второй мировой войны, но и на послевоенное мироустройство, благодаря чему Европа и мир были избавлены от масштабных войн и потрясений до начала 1990-х годов.