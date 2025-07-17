Симоньян призвала внести поправки в закон об экстремистском контенте

«Уважаемое государство, подскажите, пжл (пожалуйста — прим. URA.RU), а как нам впредь расследовать деятельность и клеймить позором разных там экстремистских ФБК (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), если нам будет запрещено их даже читать? Надеюсь, будут поправки», — написала Маргарита Симоньян в своем telegram-канале.