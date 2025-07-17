Симоньян призвала внести поправки в закон об экстремистском контенте

По мнению Маргариты Симоньян, закон об экстремистском контенте надо доработать.
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила надежду на корректировку законопроекта о штрафах за поиск экстремистских материалов в интернете. Об этом она сообщила в Telegram.
«Уважаемое государство, подскажите, пжл (пожалуйста — прим. URA.RU), а как нам впредь расследовать деятельность и клеймить позором разных там экстремистских ФБК (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), если нам будет запрещено их даже читать? Надеюсь, будут поправки», — написала Маргарита Симоньян в своем telegram-канале.
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Ранее комитет ГД по государственному строительству одобрил поправки к законопроекту, которые предусматривают введение штрафов до 5 тысяч рублей за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним. Документ также предполагает ответственность за рекламу VPN-сервисов и их использование для поиска запрещенного контента. Второе чтение проекта закона намечено на 17 июля.
Введение наказания за умышленный поиск и доступ к экстремистским материалам обсуждается с июля. Законопроект предусматривает ответственность только при доказанном умысле, а окончательное решение будет принимать суд. Вопросы необходимости доработки документа уже поднимали как депутаты, так и представители медиа и общественных организаций.