Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Симоньян призвала внести поправки в закон об экстремистском контенте

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила надежду на корректировку законопроекта о штрафах за поиск экстремистских материалов в интернете. Об этом она сообщила в Telegram.

По мнению Маргариты Симоньян, закон об экстремистском контенте надо доработать.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила надежду на корректировку законопроекта о штрафах за поиск экстремистских материалов в интернете. Об этом она сообщила в Telegram.

«Уважаемое государство, подскажите, пжл (пожалуйста — прим. URA.RU), а как нам впредь расследовать деятельность и клеймить позором разных там экстремистских ФБК (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), если нам будет запрещено их даже читать? Надеюсь, будут поправки», — написала Маргарита Симоньян в своем telegram-канале.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕБудут ли наказывать за VPN: комментарии к новому законопроекту.

Ранее комитет ГД по государственному строительству одобрил поправки к законопроекту, которые предусматривают введение штрафов до 5 тысяч рублей за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним. Документ также предполагает ответственность за рекламу VPN-сервисов и их использование для поиска запрещенного контента. Второе чтение проекта закона намечено на 17 июля.

Введение наказания за умышленный поиск и доступ к экстремистским материалам обсуждается с июля. Законопроект предусматривает ответственность только при доказанном умысле, а окончательное решение будет принимать суд. Вопросы необходимости доработки документа уже поднимали как депутаты, так и представители медиа и общественных организаций.

Узнать больше по теме
Маргарита Симоньян: биография журналистки и главного редактора RT
В сфере современных медиакоммуникаций РФ заметную роль играет ряд ключевых фигур, влияющих на информационную повестку. Среди них — Маргарита Симоньян, которая занимает руководящие должности в крупных медиаструктурах. Деятельность последней охватывает вопросы редакционной политики, информационного вещания и международных коммуникаций: собрали главное из ее биографии.
Читать дальше