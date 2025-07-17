Главу орловского Мценска уволили в связи с утратой доверия

Машина была оформлена в лизинг в марте 2024 года, причем все платежи производились за счёт компании. В мае того же года автомобиль был передан Кочетаеву в безвозмездное пользование по договору. Кроме того, ООО «Стандарт» занимается обслуживанием многоквартирных домов, в которых расположены муниципальные квартиры. Несмотря на многочисленные жалобы горожан на плохое состояние жилья, проверок деятельности компании со стороны администрации не проводилось. Сам Кочетаев подписывал ответы на обращения жильцов, что прокуратура сочла признаком конфликта интересов.