Главу орловского Мценска уволили в связи с утратой доверия

Мценский районный суд Орловской области удовлетворил иск прокуратуры и досрочно прекратил полномочия главы города Николая Кочетаева, сославшись на утрату доверия. Кочетаев занимал пост с 2022 года.
Надзорный орган потребовал признать его бездействие незаконным в части урегулирования конфликта интересов. Прокуратура установила, что чиновник пользовался автомобилем Genesis GV80, предоставленным компанией «Стандарт», которую возглавляет его супруга.
Машина была оформлена в лизинг в марте 2024 года, причем все платежи производились за счёт компании. В мае того же года автомобиль был передан Кочетаеву в безвозмездное пользование по договору. Кроме того, ООО «Стандарт» занимается обслуживанием многоквартирных домов, в которых расположены муниципальные квартиры. Несмотря на многочисленные жалобы горожан на плохое состояние жилья, проверок деятельности компании со стороны администрации не проводилось. Сам Кочетаев подписывал ответы на обращения жильцов, что прокуратура сочла признаком конфликта интересов.
После того как Мценский городской Совет депутатов отказался принять представление прокуратуры 18 апреля 2025 года, надзорное ведомство обратилось в суд. В результате было принято решение о прекращении полномочий Кочетаева.
Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин уволил замминистра финансов Алексея Лаврова в связи с выходом на пенсию. Он занимал эту должность с 2011 года.